Король маори потребовал признать китов личностями

У маори уже есть прецендент — они успешно признали личностями гору и реку.
Король новозеландского коренного народа маори Тухеитиа Потатау Те Фероферо VII подписал "историческую" декларацию, в которой призвал приравнять в правах китов к человеку, а также признать наличие личности у всех млекопитающих на Земле.
Документ под названием "Хе Вакапутанга Моана" ("декларация моря") был составлен лидерами полинезийских общин. В нём утверждается, что киты обладают такими же атрибутами личности, как и представители народа маори. Это "мана" (духовная сущность) и "маури" (жизненная сила). На этом основании предлагается считать этих морских млекопитающих "юридическими лицами с неотъемлемыми правами", а не просто частью природных ресурсов.
В документе говорится, что киты должны иметь права на свободу передвижения, "выражение своей уникальной культуры", процветание в здоровой окружающей среде и стать "свидетелями восстановления своей популяции".
"Звук песни нашей прародительницы стал слабее, а среда её обитания находится под угрозой, поэтому мы должны действовать сейчас. Декларация моря - это ореол защиты для нашего сокровища, наших предков - китов", – отметил король маори в своём выступлении на мероприятии", — отметил король маори во время подписания декларации.
В декларации также изложены предложения по защите китов. Так, предлагается морские создать охраняемые зоны и объединить "мудрость коренных народов" с наукой для более целостного подхода к защите китов.
Добавим, что маори ранее принимали законы, которые предоставляли правовой статус горам и рекам. Например, коренные новозеландцы считают расположенные на Северном острове Новой Зеландии вулкан Таранаки и реку Уонгануи своими предками, поэтому в 2017 году им был предоставлен статус личности.
И ловко же они это придумали — маори таким образом спасают свою территорию и субъектность. С тех пор они отменили развитие некоторых инфраструктурных проектов в районе расположения своих "предков", а также принудили власти советоваться с ними по любому вопросу, который может навредить природным объектам с правовым статусом.
Источник:
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Законы придумывай... пых
Китов человеками называй ... пых пых...
Лепота!
пыхпыхпых.... ооооо