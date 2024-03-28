Король маори потребовал признать китов личностями

Король новозеландского коренного народа маори Тухеитиа Потатау Те Фероферо VII подписал "историческую" декларацию, в которой призвал приравнять в правах китов к человеку, а также признать наличие личности у всех млекопитающих на Земле.





Документ под названием "Хе Вакапутанга Моана" ("декларация моря") был составлен лидерами полинезийских общин. В нём утверждается, что киты обладают такими же атрибутами личности, как и представители народа маори. Это "мана" (духовная сущность) и "маури" (жизненная сила). На этом основании предлагается считать этих морских млекопитающих "юридическими лицами с неотъемлемыми правами", а не просто частью природных ресурсов.





В документе говорится, что киты должны иметь права на свободу передвижения, "выражение своей уникальной культуры", процветание в здоровой окружающей среде и стать "свидетелями восстановления своей популяции".



