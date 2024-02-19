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Самолёт задел огни взлетно-посадочной полосы в аэропорту и пробил фюзеляж

Самолёт задел огни взлетно-посадочной полосы в аэропорту и пробил фюзеляж

Автор:
19 февраля 2024 09:47
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   взлет   дыра   самолет   фобия   фюзеляж   
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Неприятная ситуация случилась с бортом, летевшим из Сербии в Германию. Самолёт во время взлёта столкнулся с светотехническим оборудованием и пробил себе фюзеляж. В воздухе в таком состоянии он пробыл около часа, но потом пилоты вернули его в аэропорт.

Физически все летевшие на борту целы, чего не скажешь о психологическом состоянии тех пассажиров у кого были места у окна.

Предварительно, взлет был произведен с неполной длины ВВП, так как экипаж неправильно провел расчеты.

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Метки: Видео   взлет   дыра   самолет   фобия   фюзеляж   
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4  комментария
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26k
ЦСКА Час назад
На самом деле, "всем летевшим на борту", несказанно повезло что керосин не воспламенился! Кстати как это получилось? Просто чудо! Течь рядом с двигателем!
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493
Сергей Кузьмин 12 минут назад
Господа можно пояснительную комиссию,как он задел мачту оборудования,взлетев с половины полосы, их снесло ветром на мачту???или тут перевод автора не правильный?мачты обычно за полосой..
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2k
rudenkov Полчаса назад
Гнать таких пилотов!
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2k
Выхухоль (Нагайна) Час назад
Блин, опять мастера заголовков! Огни он задел, ага. Ладно, хоть в тексте задел светотехническое оборудование, но в глаза-то бросаются задетые огни!
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