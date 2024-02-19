Самолёт задел огни взлетно-посадочной полосы в аэропорту и пробил фюзеляж

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Неприятная ситуация случилась с бортом, летевшим из Сербии в Германию. Самолёт во время взлёта столкнулся с светотехническим оборудованием и пробил себе фюзеляж. В воздухе в таком состоянии он пробыл около часа, но потом пилоты вернули его в аэропорт.
Физически все летевшие на борту целы, чего не скажешь о психологическом состоянии тех пассажиров у кого были места у окна.
Предварительно, взлет был произведен с неполной длины ВВП, так как экипаж неправильно провел расчеты.
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