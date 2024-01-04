Советская реклама часов. Интересно!

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Несмотря на плановую экономику и отсутствие (формальное) конкуренции, реклама в стране все равно существовала. В основном это были плакаты в журналах и каталогах, но снимались и ролики, которые крутились в кинотеатрах перед началом фильма. В рекламе появлялись известные артисты, были какие-никакие сюжеты - в общем, индустрия работала.
Вот как выглядели рекламные плакаты часов. Были, конечно, странные варианты, но в целом - отлично.
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