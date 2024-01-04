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Советская реклама часов. Интересно!

Советская реклама часов. Интересно!

Автор:
04 января 2024 20:55
Сообщество : СССР
Метки: СССР   будильник   наручные часы в СССР   ностальгия   часы   
333
9

Несмотря на плановую экономику и отсутствие (формальное) конкуренции, реклама в стране все равно существовала. В основном это были плакаты в журналах и каталогах, но снимались и ролики, которые крутились в кинотеатрах перед началом фильма. В рекламе появлялись известные артисты, были какие-никакие сюжеты - в общем, индустрия работала.

Вот как выглядели рекламные плакаты часов. Были, конечно, странные варианты, но в целом - отлично.

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Метки: СССР   будильник   наручные часы в СССР   ностальгия   часы   
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10  комментариев
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34k
Юр21 2 часа назад
Луч - никогда! Из-за часов Луч я в училище огрёб вагон неприятностей, заступал в наряд на КПП - и опоздал на развод. Представляете масштаб трагедии! Часы были красивые, с металлическим браслетом, но заразы ломались регулярно, по гарантии чинили, потом на завод отправляли, с завода пришли мама их мне в училище и отправила, а часы заразы пару недель работали идеально, а потом у них резко минуты слишком длинные стали, вот я и опоздал. Часы я потом в бассейн для гребли выбросил, поди до сих пор там валяются...
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37k
albedo 2 часа назад
Для меня были лучшими часы Слава.

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11k
Борис Карабанов 2 часа назад
Немного добавлю. "Маяк". Рекламный буклет "Внешторгиздат" 1974 год.
Немного добавлю. "Маяк". Рекламный буклет "Внешторгиздат" 1974 год.
Немного добавлю. "Маяк". Рекламный буклет "Внешторгиздат" 1974 год.
Немного добавлю. "Маяк". Рекламный буклет "Внешторгиздат" 1974 год.
Немного добавлю. "Маяк". Рекламный буклет "Внешторгиздат" 1974 год.
Немного добавлю. "Маяк". Рекламный буклет "Внешторгиздат" 1974 год.
Немного добавлю. "Маяк". Рекламный буклет "Внешторгиздат" 1974 год.
Немного добавлю. "Маяк". Рекламный буклет "Внешторгиздат" 1974 год.
Немного добавлю. "Маяк". Рекламный буклет "Внешторгиздат" 1974 год.
Немного добавлю. "Маяк". Рекламный буклет "Внешторгиздат" 1974 год.
Немного добавлю. "Маяк". Рекламный буклет "Внешторгиздат" 1974 год.
Немного добавлю. "Маяк". Рекламный буклет "Внешторгиздат" 1974 год.
Немного добавлю. "Маяк". Рекламный буклет "Внешторгиздат" 1974 год.
Немного добавлю. "Маяк". Рекламный буклет "Внешторгиздат" 1974 год.
Немного добавлю. "Маяк". Рекламный буклет "Внешторгиздат" 1974 год.
Немного добавлю. "Маяк". Рекламный буклет "Внешторгиздат" 1974 год.
Немного добавлю. "Маяк". Рекламный буклет "Внешторгиздат" 1974 год.
Немного добавлю. "Маяк". Рекламный буклет "Внешторгиздат" 1974 год.
Немного добавлю. "Маяк". Рекламный буклет "Внешторгиздат" 1974 год.
Немного добавлю. "Маяк". Рекламный буклет "Внешторгиздат" 1974 год.
Немного добавлю. "Маяк". Рекламный буклет "Внешторгиздат" 1974 год.
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