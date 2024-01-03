Беспризорный котик свалился с крыши и оказался в ловушке

Кота назвали Мамбо. Он был голоден, изможден и напуган. Шипел и кидался на всех. В приюте боялись, что с таким характером будет сложно найти ему дом. Но всего через несколько дней реабилитации, Мамбо стал спокойнее и перестал нападать на людей.