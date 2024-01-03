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Сообщество Без кота и жизнь не та 1891 пост • 493 подписчика подписаться
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Беспризорный котик свалился с крыши и оказался в ловушке

Беспризорный котик свалился с крыши и оказался в ловушке

Автор:
03 января 2024 11:39
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Felis catus   Ferae   Малые кошки   домашние животные   кот   семейство кошачьих   спасение животных   спасение кота   
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Хищник очутился на кондиционере и не мог спуститься на землю. Бедное животное провело там несколько дней.

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В конце концов жильцы дома обратили внимание на бедного кота и вызвали спасателей. Местная организация по спасению животных, Little Wanderers NYC, решила помочь.


Для спасения потребовались лестницы, перчатки, много лакомств и терпения.


Кота назвали Мамбо. Он был голоден, изможден и напуган. Шипел и кидался на всех. В приюте боялись, что с таким характером будет сложно найти ему дом. Но всего через несколько дней реабилитации, Мамбо стал спокойнее и перестал нападать на людей.


Не прошло и двух недель как, уже бывший, беспризорник нашел дом и любящих людей.


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Метки: Felis catus   Ferae   Малые кошки   домашние животные   кот   семейство кошачьих   спасение животных   спасение кота   
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3  комментария
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1k
Darki 2 часа назад
Вот это хорошие новости.
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991
дмитрий викторович 37 минут назад
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10k
Павел Час назад
Первая хорошая новость в этом году.
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Axel
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
30003



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