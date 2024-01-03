Беспризорный котик свалился с крыши и оказался в ловушке

Хищник очутился на кондиционере и не мог спуститься на землю. Бедное животное провело там несколько дней.
В конце концов жильцы дома обратили внимание на бедного кота и вызвали спасателей. Местная организация по спасению животных, Little Wanderers NYC, решила помочь.
Для спасения потребовались лестницы, перчатки, много лакомств и терпения.
Кота назвали Мамбо. Он был голоден, изможден и напуган. Шипел и кидался на всех. В приюте боялись, что с таким характером будет сложно найти ему дом. Но всего через несколько дней реабилитации, Мамбо стал спокойнее и перестал нападать на людей.
Не прошло и двух недель как, уже бывший, беспризорник нашел дом и любящих людей.
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