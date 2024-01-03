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"Мы стали другими!": подростки из Владимира сняли свою версию "Слова пацана"

"Мы стали другими!": подростки из Владимира сняли свою версию "Слова пацана"

Автор:
03 января 2024 09:16
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Владимир   альтернативная версия   клип   опг   слово пацана   стенка на стенку   
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Всё изменилось, и драки "стенка на стенку" сейчас не в почёте - транслирует ролик. Эх, хорошо, если бы это было действительно так!

Сериал "Слово пацана" стал самым обсуждаемым фильмом 2023 года. Несмотря на попытки некоторых мальчишек поиграть в бандитов и сейчас, ряд тинейджеров считает, что то время и те традиции ОПГ давно прошли.


Во Владимире сняли альтернативную версию "Слова пацана", в которой до драки дело так и не дошло.


Вот бы любые сходки заканчивались так же мирно! Однако странная романтика подростковых банд продолжает будоражить неокрепшие умы современных детишечек. В СМИ то и дело мелькают новости о созданных наспех ОПГ, участниками которых становятся несовершеннолетние. Подростки "кошмарят" местное население, дерутся стенка на стенку и, кажется, даже не задумываются, что их сериальные герои закончили свою жизнь крайне плохо.



Создатели сериала даже добавили в одну из серий спойлеры-пометки о трагической судьбе персонажей, а в титры — телефон горячей линии для родителей подростков. Возможно, это заставить пацанов задуматься о том, что реальная жизнь далека от романтики.

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Метки: Видео   Владимир   альтернативная версия   клип   опг   слово пацана   стенка на стенку   
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4  комментария
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Slonyash 19 минут назад
Надо чаще показывать, как 90% бандюков бесславно кончили. Причем не могилы криминальных авторитетов, а зарытых в асфальт, расчлененных коллега по бандитскому цеху, заваленных на стрелках. Ну чтоб для правдивости тем, кто захочет поиграть в бандюков 90-х...
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