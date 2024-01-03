"Мы стали другими!": подростки из Владимира сняли свою версию "Слова пацана"

Сериал "Слово пацана" стал самым обсуждаемым фильмом 2023 года. Несмотря на попытки некоторых мальчишек поиграть в бандитов и сейчас, ряд тинейджеров считает, что то время и те традиции ОПГ давно прошли.

Во Владимире сняли альтернативную версию "Слова пацана", в которой до драки дело так и не дошло.