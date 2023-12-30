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Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х

Автор:
30 декабря 2023 21:41
Метки: Россия   СССР   история   фото   
2412
43

Фото из России и не только, 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.

Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!

Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!

И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!

Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!

Желаю всем хорошего настроения!

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Источник:

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Метки: Россия   СССР   история   фото   
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9  комментариев
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2k
Звёздный странник 3 часа назад
Девчонки все такие разные, уникальные. Выбора было - на любой вкус!
А сейчас - сплошной инкубатор по единому лекалу и штампу. Одну посмотрел - считай, что всех увидел.
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44k
SinigamiRuuk Полчаса назад
Горбушка ТЦшкой стала точно позже 90х, что то в районе нулевых.
"Правильная" горбушка - это тряпочные ларьки и развалы на столах.
Ох детство, как я тогда удивлялся обилию там картриджей для Денди...
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−4
Артём 2 часа назад
Акиньшина тот ещё кадр. До 15 лет сожительствовала с одним из Чадовых, а потом перекинулась на Шнура. Борцы с педофилами, вы где там?
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5k
Влад 3 часа назад
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7k
Прохожий3 3 часа назад
к 19. Что-то или вобла дорогая или водка дешевая. Три хвоста за бутылку водки.
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20k
Shtoppi 4 часа назад
Комментарий к фото
это уже не 90-е. горбушка на территории завода "Рубин" начала работать с 2001-го года.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Горбушка_(рынок)https://ru.wikipedia.org/wiki/Горбушка_(рынок)
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25k
ЦСКА 4 часа назад
Как же великолепно этих носорогов в 90-е стелили! Почему бы традицию не вернуть?? На каком нибудь "чиркизоне" пара-тройка гамадрилов выипнется,через полчаса полсотни обоссаный асфальт носами полируют! Красота!
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366
Евгений Эдельштейн ЦСКА 3 часа назад
А потом отпускали. Почитайте Д. Корецкого,посмотрите фильмы,пообщайтесь с бывшими операми.
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