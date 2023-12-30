2412
43
Фото из России и не только, 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!
И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
×
×
10.
Сильвестр Сталлоне раскидывает футболки Планета Голливуд на открытии ресторана в Москве, 1997 год
Источник:
Еще крутые истории!
- Мамы и папы честно рассказали нюансы родительства, о которых обычно принято молчать
- Истории про умные колонки, после которых хочется выкинуть всю технику из дома
- Мужчина уже 20 лет пытается получить свой выигрыш в лотерею
- Итальянец решил сделать предложение любимой — но план провалился
Новости партнёров
реклама
А сейчас - сплошной инкубатор по единому лекалу и штампу. Одну посмотрел - считай, что всех увидел.
"Правильная" горбушка - это тряпочные ларьки и развалы на столах.
Ох детство, как я тогда удивлялся обилию там картриджей для Денди...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Горбушка_(рынок)https://ru.wikipedia.org/wiki/Горбушка_(рынок)