Смех и слёзы в добрых работах Александра Янина

Персональные выставки Александра проходили как в нашей стране, так и за рубежом. Картины художника есть в частных коллекциях в самых разных странах. Одну даже приобрела для себя голливудская звезда Николь Кидман.

Популярность и интерес со стороны зрителей Янин объясняется соответствием работ главному критерию – они должны быть добрыми: