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Смех и слёзы в добрых работах Александра Янина

Смех и слёзы в добрых работах Александра Янина

Автор:
30 декабря 2023 17:12
Сообщество : Искусство
Метки: Александр Янин   быт   доброта   жанр   живопись   зарисовка   ирония   искусство   картина   смысл   
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У этого мастера нет какого-то одного излюбленного направления. В работах художника есть немного реализма, немного импрессионизма, сюрреализма и ещё чего-то неуловимого. Сам он даёт жанру короткое и ёмкое определение – «Янин».

Александр Эдуардович Янин родился в городе Артёме (Приморский край) в 1958 году. Помимо художественного образования у Янина есть и диплом философа. Что, вероятно, помогает художнику глубже понимать природу вещей, явлений и людей.

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А чувство юмора и самоирония делают картины автора трогательными, забавными и преисполненными особого смысла.

Чаще всего сюжеты – это зарисовки на житейские и бытовые темы. На них персонажи взаимодействуют, что-то делают. Или не делают ничего. Но в любом случае вызывают у зрителя интерес, рассказывая свою историю с неизменно счастливым концом.

Персональные выставки Александра проходили как в нашей стране, так и за рубежом. Картины художника есть в частных коллекциях в самых разных странах. Одну даже приобрела для себя голливудская звезда Николь Кидман.

Популярность и интерес со стороны зрителей Янин объясняется соответствием работ главному критерию – они должны быть добрыми:

Я просто терпеть не могу злые картины, потому что мир и так достаточно жесток.

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Метки: Александр Янин   быт   доброта   жанр   живопись   зарисовка   ирония   искусство   картина   смысл   
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4  комментария
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199
Евгения 5 часов назад
Сколько в работах доброты и тепла) И грусти тоже…
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42k
Бабай 3 часа назад
Каляка маляка! Кука маркука балям барабука!
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7k
Андрей Крылов 7 часов назад
Такой примитивизм нмне не нравится. Сугубо личное мнение. У тоо же Ложкина куда мудрее получается. А такую мазню и я нарисую. Слово "напишу" тут не подходит.
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213
Вовин 8 часов назад
До Модильяни далеко
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