Смех и слёзы в добрых работах Александра Янина

У этого мастера нет какого-то одного излюбленного направления. В работах художника есть немного реализма, немного импрессионизма, сюрреализма и ещё чего-то неуловимого. Сам он даёт жанру короткое и ёмкое определение – «Янин».
Александр Эдуардович Янин родился в городе Артёме (Приморский край) в 1958 году. Помимо художественного образования у Янина есть и диплом философа. Что, вероятно, помогает художнику глубже понимать природу вещей, явлений и людей.
А чувство юмора и самоирония делают картины автора трогательными, забавными и преисполненными особого смысла.
Чаще всего сюжеты – это зарисовки на житейские и бытовые темы. На них персонажи взаимодействуют, что-то делают. Или не делают ничего. Но в любом случае вызывают у зрителя интерес, рассказывая свою историю с неизменно счастливым концом.
Персональные выставки Александра проходили как в нашей стране, так и за рубежом. Картины художника есть в частных коллекциях в самых разных странах. Одну даже приобрела для себя голливудская звезда Николь Кидман.
Популярность и интерес со стороны зрителей Янин объясняется соответствием работ главному критерию – они должны быть добрыми:
Я просто терпеть не могу злые картины, потому что мир и так достаточно жесток.
Источник:
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