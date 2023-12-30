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В крымском сафари-парке львенок Симба встал на лапки

В крымском сафари-парке львенок Симба встал на лапки

Автор:
30 декабря 2023 07:56
Сообщество : Животные
Метки: Тайган   большие кошки   львенок   семейство кошачьих   спасение животных   
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Парализованный семимесячный львенок по кличке Симба в сафари-парке «Тайган» в Крыму встал на лапы и начал самостоятельно ходить, сообщил РИА Новости директор зоопарка Олег Зубков.

«Львенка привезли и передали в зоопарк. У него отказали полностью задние лапы, и он даже от боли не мог ползать на передних. Мы его посадили на карантин. Сейчас, спустя полторы недели после лечения, он встал и пошел. Теперь с ним все будет хорошо», — сказал он.


По его словам, маленький хищник уже потихоньку самостоятельно передвигается, опираясь на задние лапы.


Больного львенка привезли в зоопарк из города Саки, где он проживал в частном доме как домашний питомец.

Источник:

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Метки: Тайган   большие кошки   львенок   семейство кошачьих   спасение животных   
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1  комментарий
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Григорий 9 часов назад
здоровья котёнку! без вины пострадавшему.
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Axel
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
29612



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