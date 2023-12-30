В крымском сафари-парке львенок Симба встал на лапки

Парализованный семимесячный львенок по кличке Симба в сафари-парке «Тайган» в Крыму встал на лапы и начал самостоятельно ходить, сообщил РИА Новости директор зоопарка Олег Зубков.
«Львенка привезли и передали в зоопарк. У него отказали полностью задние лапы, и он даже от боли не мог ползать на передних. Мы его посадили на карантин. Сейчас, спустя полторы недели после лечения, он встал и пошел. Теперь с ним все будет хорошо», — сказал он.
По его словам, маленький хищник уже потихоньку самостоятельно передвигается, опираясь на задние лапы.
Больного львенка привезли в зоопарк из города Саки, где он проживал в частном доме как домашний питомец.
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