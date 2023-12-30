Ученые выяснили, как лучше всего спать, чтобы высыпаться

У людей происходит примерно такая же ситуация. Многие нейрофизиологические особенности у спящих вместе начинают синхронизироваться, включая время засыпания и пробуждения, а также интенсивность сна. И чем ближе родство между спящими, тем быстрее происходит синхронизация. Это говорит о том, что внутреннее состояние человека, такое как ощущение безопасности, контролирует степень взаимосвязи.

Вот только получить полноценный отдых вряд ли получится. И если вам важно хорошенько отдохнуть перед сложным днем, то спать лучше в одиночестве.