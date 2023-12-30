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Ученые выяснили, как лучше всего спать, чтобы высыпаться

Ученые выяснили, как лучше всего спать, чтобы высыпаться

Автор:
30 декабря 2023 06:05
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: крепкий сон   кровать   мыши   семейная жизнь   сон   ученые   
988
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Вы устали от регулярных боев за одеяло или ваша драгоценная половинка храпит, как старый бульдог? Тогда этот пост специально для вас.

Ада Эбан-Ротшильд, доцент кафедры психологии Университета Калифорнии, и ее коллеги пришли к весьма интересному выводу, наблюдая за мышами. К мышкам прикрепили беспроводные устройства и вели видеозаписи за несколькими группами мышей.

Грызуны перед сном, совсем как люди, любят обнимашки и перед засыпанием часто прижимаются друг к другу. Такие объятия во время сна ученые назвали "соматолонгированием" - внутренней мотивацией к длительному физическому контакту, а также происходит стимулирование выработки окситоцина, дающего ощущение спокойствия.

Казалось бы, одни плюсы, но вот только во время совместного сна мышки часто будили друг друга случайными движениями, и их сон был более беспокойным, нежели у мышей, спящих в гордом одиночестве. Более того, бессонница также может передаваться от партнера к партнеру.

Во время совместного сна у соседей по кровати наблюдается синхронизация по нескольким нейрофизиологическим показателям, включая время начала сна/бодрствования и быструю фазу сна.

Несмотря на все неудобства, мыши упорно пытались спать все вместе, если им предоставлялась такая возможность, игнорируя более удобные места, лишь бы получить доступ к социальному контакту.


У людей происходит примерно такая же ситуация. Многие нейрофизиологические особенности у спящих вместе начинают синхронизироваться, включая время засыпания и пробуждения, а также интенсивность сна. И чем ближе родство между спящими, тем быстрее происходит синхронизация. Это говорит о том, что внутреннее состояние человека, такое как ощущение безопасности, контролирует степень взаимосвязи.


Вот только получить полноценный отдых вряд ли получится. И если вам важно хорошенько отдохнуть перед сложным днем, то спать лучше в одиночестве.






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Метки: крепкий сон   кровать   мыши   семейная жизнь   сон   ученые   
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9  комментариев
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58k
zloykoyot Час назад
Кто-нибудь нашёл в этом объёмном очерке как в результате надо спать ?
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34
Заяц на Крыльце zloykoyot 55 минут назад
В одиночестве.
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2k
Anatoly 4 минуты назад
Мария, говорят Вы вчера с Василием спали!?
Ага, уснёшь с ним!!!
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4k
Харон 10 минут назад
Слов много, смысла мало.
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132k
ЮрГен 20 минут назад
Там уродливых баб клонируют что ли?!
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11k
GMN Час назад
Учёные все страшные бабы. Каждой по мужику и не нужен этот эксперимент...
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