Ученые выяснили, как лучше всего спать, чтобы высыпаться

Вы устали от регулярных боев за одеяло или ваша драгоценная половинка храпит, как старый бульдог? Тогда этот пост специально для вас.
Ада Эбан-Ротшильд, доцент кафедры психологии Университета Калифорнии, и ее коллеги пришли к весьма интересному выводу, наблюдая за мышами. К мышкам прикрепили беспроводные устройства и вели видеозаписи за несколькими группами мышей.
Грызуны перед сном, совсем как люди, любят обнимашки и перед засыпанием часто прижимаются друг к другу. Такие объятия во время сна ученые назвали "соматолонгированием" - внутренней мотивацией к длительному физическому контакту, а также происходит стимулирование выработки окситоцина, дающего ощущение спокойствия.
Казалось бы, одни плюсы, но вот только во время совместного сна мышки часто будили друг друга случайными движениями, и их сон был более беспокойным, нежели у мышей, спящих в гордом одиночестве. Более того, бессонница также может передаваться от партнера к партнеру.
Во время совместного сна у соседей по кровати наблюдается синхронизация по нескольким нейрофизиологическим показателям, включая время начала сна/бодрствования и быструю фазу сна.
Несмотря на все неудобства, мыши упорно пытались спать все вместе, если им предоставлялась такая возможность, игнорируя более удобные места, лишь бы получить доступ к социальному контакту.
У людей происходит примерно такая же ситуация. Многие нейрофизиологические особенности у спящих вместе начинают синхронизироваться, включая время засыпания и пробуждения, а также интенсивность сна. И чем ближе родство между спящими, тем быстрее происходит синхронизация. Это говорит о том, что внутреннее состояние человека, такое как ощущение безопасности, контролирует степень взаимосвязи.
Вот только получить полноценный отдых вряд ли получится. И если вам важно хорошенько отдохнуть перед сложным днем, то спать лучше в одиночестве.
Источник:
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Ага, уснёшь с ним!!!