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Котики на страже крепкого, здорового и сладкого сна

Котики на страже крепкого, здорового и сладкого сна

Автор:
18 ноября 2023 21:04
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: дружба   защитник   кот   котик   кровать   охрана   сон   страж   фото   хозяин   
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На роль классических охранников коты годятся с натяжкой. Всё же это больше прерогатива собак. А вот в качестве стражей сна хозяина шерстяные товарищи подходят идеально.

Мимо такого надёжного защитника не проскользнёт ни один кошмар. Котики – лучшие ловцы плохих снов.

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Метки: дружба   защитник   кот   котик   кровать   охрана   сон   страж   фото   хозяин   
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1  комментарий
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gavrosh Полчаса назад
У нас был огромный кот. Когда родился самый младший брат, родители отгоняли кота от кроватки, боялись. А потом мурлыка спал рядом, урчал, когда мелкий плакал, успокаивал)))
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