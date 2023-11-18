Котики на страже крепкого, здорового и сладкого сна

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На роль классических охранников коты годятся с натяжкой. Всё же это больше прерогатива собак. А вот в качестве стражей сна хозяина шерстяные товарищи подходят идеально.
Мимо такого надёжного защитника не проскользнёт ни один кошмар. Котики – лучшие ловцы плохих снов.
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