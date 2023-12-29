FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 3452 поста • 445 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Спорт
Испанское антидопинговое агентство 5 лет покрывало попавшихся на допинге спортсменов

Испанское антидопинговое агентство 5 лет покрывало попавшихся на допинге спортсменов

Автор:
29 декабря 2023 17:56
Сообщество : Спорт
Метки: wada   Испания   антидопинговое агентство   атлеты   нарушения   расследование   
1162
3

Директору агентства грозит до 9 лет лишения свободы за мошенничество.

С 2017 по 2022 год Антидопинговое агентство Испании (CELAD) не только не наказывало, но и прибегало к различным уловкам, чтобы избежать дисциплинарных разбирательств в отношении известных испанских спортсменов, которые попались на использовании допинга. При этом и правительство страны, и Международное антидопинговое агентство (WADA) были в курсе каждого подобного случая, но делали вид, что ничего не было, пишет испанский портал Relevo.


Испанское издание провело большое расследование, в котором утверждается, что в течение 5 лет положительные допинг-тесты появлялись регулярно, но CELAD не наказало ни одного спортсмена. И они преспокойно продолжали участвовать как на местных, так и международных соревнованиях.


Для того, чтобы прикрыть своих спортсменов антидопинговое агентство страны прибегало к нарушению правил и использовало несколько схем. Самое большое количество нарушений связано с работой допинг-инспекторов CELAD. Согласно испанскому законодательству, забор образцов у атлетов должны производить двое инспекторов. Однако агентство раз за разом посылало только одного сотрудника. И в том случае, если допинг-тест оказывался положительным, атлету настоятельно рекомендовали подать протест в связи с тем, что в заборе образцов участвовал только один инспектор. Испанский спортивный суд такие протесты тут же удовлетворял и обнулял результаты тестирования, поскольку оно было проведено с нарушением испанских законов.

Вторая преступная схема связана с уведомлением атлетов о положительной допинг-пробе. CELAD отсылало письма спортсменам-нарушителям обычной почтой, а не электронной. При этом письма шли так долго, что нарушали сроки уведомления. И здесь итог аналогичный предыдущему — спортсмен подавал протест и результаты обнулялись из-за нарушения процедуры.


В расследовании Relevo говорится, что не все в CELAD согласны с таким "преступными" методами работы. В 2021 году секретарь организации Агустин Гонсалес хотел обратиться к правительству страны, чтобы оно разобралось в ситуации и изменило работу агентства. Но этого сделать ему не дали и уволили.


Известно, что скандал с CELAD только разгорается. Прокуратура Мадрида и полиция собираются проверить агентство и лично директора организации Хесуса Муньоса-Герру. Его подозревают в мошенничестве, по предварительным данным, именно он разрешил придумал схему с оправкой только одного инспектора для взятия проб у спортсменов. Впрочем, в этой истории был замешан и президент CELAD. Но пока 9 лет лишения колонии грозит лишь Муньосу-Герре.


WADA при этом до сих пор никак не отреагировало на скандал, также нет никакой информации о лишении аккредитации CELAD (это же не российская РУСАДА).

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в двух строчках охарактеризовал скандал в испанском спорте.


"О, испанское антидопинговое агентство 5 лет скрывало положительные допинг пробы… Теперь надо обязательно наказать русских ибо нефиг…" — написал он.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: wada   Испания   антидопинговое агентство   атлеты   нарушения   расследование   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
V2.Smirnov 58 минут назад
Но санкции введут против русских
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
224
Андрей Маркин 3 минуты назад
Уверен, что испанцы не одни такие умные.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
Бабай 3 минуты назад
Ну теперь осталось до норвежских лыжников-астматиков добраться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
52
Navygator 8 минут назад
...и эти люди пытаются нам запрещать ковыряться в носу? (с) )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Терапевт 9 минут назад
А теперь внимание вопрос: а какое западное агентство не укрывает спортсменов употребляющих допинг? )) Тут просто что-то не поделили кто-то кому-то не заплатил, вот и была дана команда "Фас". В общем коррупция на западе такая, что нашим не снилось
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Андерсен 11 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Shtoppi 12 минут назад
ну них_я себе!!! вот это, б_ять, сюрприз!!! (сказано с иронией)
думаю тут можно биться об заклад, что в этом дерьме с покрывательством юзеров допинга не только испания замазана. (констатация факта)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Андрей Ма-С 13 минут назад
эх не оказалось у них святой уборщицы как у пиндосов.... а так вылила бы все пробы за 10 лет и вопросов не было бы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
370
Кукер 19 минут назад
Бедная Испания. Ведь теперь её отстранят от олимпийских соревнований и лишат медалей, правда? Ведь закон един для всех?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
66k
Александр Ломовицкий 36 минут назад
ИСПАНСКИЙ СТЫД
не удивлен
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
thrashbox 38 минут назад
Это опять другое (tm), да ?
Я всё жду наконец, когда доберутся до братьев Уильямс, прикидывающихся сёстрами, бгг.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Евгений Д 45 минут назад
Вот и разбирайся сраная гейропа и англосаксы со своим дерьмом.
Не трогайте Россию
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

191974



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Галя, у нас отмены! Сколько стоила "голая вечеринка" Ивлеевой, что потеряли её участники и как Кадыров предлагает решить проблему
Галя, у нас отмены! Сколько стоила "голая вечеринка" Ивлеевой, что потеряли её...
"Бонджорно, бамбини!": как снимали один из лучших выпусков Ералаша
"Бонджорно, бамбини!": как снимали один из лучших выпусков Ералаша
Набирающие популярность в сообществах
История Германа Стерлигова: афганские бараны, золото и хлеб по 3000 рублей
История Германа Стерлигова: афганские бараны, золото и хлеб по 3000 рублей
Часы в виде земного шара. А где циферблат-то?
Часы в виде земного шара. А где циферблат-то?
Красота на столичных улицах
Красота на столичных улицах
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Были времена

Лучшие демотиваторы
Итак, мы вышли из зоны комфорта. Что дальше?

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#Прикол#аварии#авто аварии#история#в мире#смешно#собака#полиция
#животные#автомир#интересное#ДТП#Новый год#подборка#дети#Ynews#Россия#голая вечеринка
#машина#Юмор#забавно#факты#Автовсячина#милота#Китай#Реакция#кот#зима
Красота на столичных улицах Красота на столичных улицах Россиянин не смог объяснить ФБР, как без авиабилета, визы и паспорта прилетел в США Россиянин не смог объяснить ФБР, как без авиабилета, визы и паспорта прилетел в США В Швеции учитель дал школьникам задание спланировать теракт В Швеции учитель дал школьникам задание спланировать теракт "Время теорий заговора прошло": Польша перестанет винить Россию в катастрофе правительственного самолёта в 2010 году "Время теорий заговора прошло": Польша перестанет винить Россию в катастрофе правительственного... Известного французского писателя Бегбедера задержали по обвинению в изнасиловании Известного французского писателя Бегбедера задержали по обвинению в изнасиловании Долгое спасение женщины, которая пропала на виду у всех Долгое спасение женщины, которая пропала на виду у всех

На что жалуетесь?

Вернуться