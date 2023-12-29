Испанское антидопинговое агентство 5 лет покрывало попавшихся на допинге спортсменов

Директору агентства грозит до 9 лет лишения свободы за мошенничество.
С 2017 по 2022 год Антидопинговое агентство Испании (CELAD) не только не наказывало, но и прибегало к различным уловкам, чтобы избежать дисциплинарных разбирательств в отношении известных испанских спортсменов, которые попались на использовании допинга. При этом и правительство страны, и Международное антидопинговое агентство (WADA) были в курсе каждого подобного случая, но делали вид, что ничего не было, пишет испанский портал Relevo.
Испанское издание провело большое расследование, в котором утверждается, что в течение 5 лет положительные допинг-тесты появлялись регулярно, но CELAD не наказало ни одного спортсмена. И они преспокойно продолжали участвовать как на местных, так и международных соревнованиях.
Для того, чтобы прикрыть своих спортсменов антидопинговое агентство страны прибегало к нарушению правил и использовало несколько схем. Самое большое количество нарушений связано с работой допинг-инспекторов CELAD. Согласно испанскому законодательству, забор образцов у атлетов должны производить двое инспекторов. Однако агентство раз за разом посылало только одного сотрудника. И в том случае, если допинг-тест оказывался положительным, атлету настоятельно рекомендовали подать протест в связи с тем, что в заборе образцов участвовал только один инспектор. Испанский спортивный суд такие протесты тут же удовлетворял и обнулял результаты тестирования, поскольку оно было проведено с нарушением испанских законов.
Вторая преступная схема связана с уведомлением атлетов о положительной допинг-пробе. CELAD отсылало письма спортсменам-нарушителям обычной почтой, а не электронной. При этом письма шли так долго, что нарушали сроки уведомления. И здесь итог аналогичный предыдущему — спортсмен подавал протест и результаты обнулялись из-за нарушения процедуры.
В расследовании Relevo говорится, что не все в CELAD согласны с таким "преступными" методами работы. В 2021 году секретарь организации Агустин Гонсалес хотел обратиться к правительству страны, чтобы оно разобралось в ситуации и изменило работу агентства. Но этого сделать ему не дали и уволили.
Известно, что скандал с CELAD только разгорается. Прокуратура Мадрида и полиция собираются проверить агентство и лично директора организации Хесуса Муньоса-Герру. Его подозревают в мошенничестве, по предварительным данным, именно он разрешил придумал схему с оправкой только одного инспектора для взятия проб у спортсменов. Впрочем, в этой истории был замешан и президент CELAD. Но пока 9 лет лишения колонии грозит лишь Муньосу-Герре.
WADA при этом до сих пор никак не отреагировало на скандал, также нет никакой информации о лишении аккредитации CELAD (это же не российская РУСАДА).
Известный комментатор Дмитрий Губерниев в двух строчках охарактеризовал скандал в испанском спорте.
"О, испанское антидопинговое агентство 5 лет скрывало положительные допинг пробы… Теперь надо обязательно наказать русских ибо нефиг…" — написал он.
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думаю тут можно биться об заклад, что в этом дерьме с покрывательством юзеров допинга не только испания замазана. (констатация факта)
Я всё жду наконец, когда доберутся до братьев Уильямс, прикидывающихся сёстрами, бгг.
Не трогайте Россию