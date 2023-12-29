Испанское антидопинговое агентство 5 лет покрывало попавшихся на допинге спортсменов

С 2017 по 2022 год Антидопинговое агентство Испании (CELAD) не только не наказывало, но и прибегало к различным уловкам, чтобы избежать дисциплинарных разбирательств в отношении известных испанских спортсменов, которые попались на использовании допинга. При этом и правительство страны, и Международное антидопинговое агентство (WADA) были в курсе каждого подобного случая, но делали вид, что ничего не было, пишет испанский портал Relevo.

Испанское издание провело большое расследование, в котором утверждается, что в течение 5 лет положительные допинг-тесты появлялись регулярно, но CELAD не наказало ни одного спортсмена. И они преспокойно продолжали участвовать как на местных, так и международных соревнованиях.

Для того, чтобы прикрыть своих спортсменов антидопинговое агентство страны прибегало к нарушению правил и использовало несколько схем. Самое большое количество нарушений связано с работой допинг-инспекторов CELAD. Согласно испанскому законодательству, забор образцов у атлетов должны производить двое инспекторов. Однако агентство раз за разом посылало только одного сотрудника. И в том случае, если допинг-тест оказывался положительным, атлету настоятельно рекомендовали подать протест в связи с тем, что в заборе образцов участвовал только один инспектор. Испанский спортивный суд такие протесты тут же удовлетворял и обнулял результаты тестирования, поскольку оно было проведено с нарушением испанских законов.