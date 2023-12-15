"Время теорий заговора прошло": Польша перестанет винить Россию в катастрофе правительственного самолёта в 2010 году

Польские власти откажутся от версий о вине России в катастрофе правительственного самолёта Ту-154 под Смоленском в 2010 году, в которой погиб тогдашний президент страны Лех Качиньский. Об этом журналистам заявил министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский.





"Здесь нет обязывающих версий. Это вопрос честного выяснения государством того, что случилось. Рапорт министра Ежи Миллера подробно объяснил причины той страшной катастрофы – честным, комплексным и глубоким образом. Это официальный документ, который, конечно, в последние годы пытались уничтожить люди типа пана Мачеревича. Но время теорий заговора и лжи пана Мачеревича закончилось", — сказал Кервиньский.





Антони Мачаревич, которого обвинил во лжи глава МВД Польши, — экс-министр национальной обороны Польши. Он возглавлял комиссию, повторно расследовавшую причины крушения польского "борта №1" и подавшую заявление в прокуратуру о подозрениях в совершении покушения на жизнь президента Леха Качиньского. До Мачаревича была и другая версия, которая накладывала вину на российские власти. Согласно ей, на борту Ту-154 произошёл взрыв, взрывчатка попала на борт, по версии следствия, во время ремонта самолёта в России. В 2020 году Польша даже потребовала арестовать троих диспетчеров, которые якобы умышленно спровоцировали авиакатастрофу.