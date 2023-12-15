"Время теорий заговора прошло": Польша перестанет винить Россию в катастрофе правительственного самолёта в 2010 году

Неужели кто-то начал полагаться на факты, а не эмоции и политическую конъюнктуру.
Польские власти откажутся от версий о вине России в катастрофе правительственного самолёта Ту-154 под Смоленском в 2010 году, в которой погиб тогдашний президент страны Лех Качиньский. Об этом журналистам заявил министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский.
"Здесь нет обязывающих версий. Это вопрос честного выяснения государством того, что случилось. Рапорт министра Ежи Миллера подробно объяснил причины той страшной катастрофы – честным, комплексным и глубоким образом. Это официальный документ, который, конечно, в последние годы пытались уничтожить люди типа пана Мачеревича. Но время теорий заговора и лжи пана Мачеревича закончилось", — сказал Кервиньский.
Антони Мачаревич, которого обвинил во лжи глава МВД Польши, — экс-министр национальной обороны Польши. Он возглавлял комиссию, повторно расследовавшую причины крушения польского "борта №1" и подавшую заявление в прокуратуру о подозрениях в совершении покушения на жизнь президента Леха Качиньского. До Мачаревича была и другая версия, которая накладывала вину на российские власти. Согласно ей, на борту Ту-154 произошёл взрыв, взрывчатка попала на борт, по версии следствия, во время ремонта самолёта в России. В 2020 году Польша даже потребовала арестовать троих диспетчеров, которые якобы умышленно спровоцировали авиакатастрофу.
Польский правительственный самолёт потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный" 10 апреля 2010 года. В авиакатастрофе погибли 96 человек, включая президента Польши, его жену, а также высокопоставленных политиков и военных.
Спустя год Межгосударственный авиационный комитет стран бывшего СССР (МАК) завершил расследование и объявил, что причиной крушения стала некомпетентность "президентских" пилотов, которые в условиях сильного тумана не стали уходить на запасной аэродром. Первая польская комиссия под руководством бывшего главы МВД Ежи Миллера, которого в своём комментарии упоминает нынешний министр, пришла к аналогичному выводу — недопустимое снижение самолёта при сильном тумане. Однако польские политики отвергли обе версии и начали новое расследование, которое, как мы видим, беспристрастием не отличалось.
Источник:
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"В кабине пилотов самолета Ту-154 польского президента Леха Качиньского, потерпевшего крушение под Смоленском в апреле 2010 года, находился главком ВВС страны, который, предположительно, оказывал давление на экипаж. Кроме того, за полчаса до трагедии стюардесса предложила неизвестному в кабине пилотов пива, а тот не смог отказаться."
https://www.gazeta.ru/social/2015/04/07/6629953.shtmlhttps://www.gazeta.ru/social/2015/04/07/6629953.shtml