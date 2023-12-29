Самая богатая женщина в мире владеет состоянием в 100 миллиардов долларов

И это не предел - денег у неё только прибавляется.
В СМИ нашли самую обеспеченную женщину - ей стала внучка основателя L’Oréal. Зовут даму Франсуаза Бетанкур Майерс и её состояние превышает $100 миллиардов.
Такие рекордные суммы получились из-за роста акций компании. Хотя Бетанкур и д этого чувствовала себя неплохо. А её муженёк неожиданно является исполнительным директором L’Oréal и ворочает огромными деньгами.
Дедуля барышни, Беттанкур Мейерс, основал L’Oréal в 1909 году. Тогда он и не думал, что так сказочно обогатит потомков.
А соотечественнику дамы и владелецу Louis Vuitton Бернару Арно, принадлежат 179 миллиардов долларов. По богатству, этот мужик занимает второе место в мире, сразу за Илоном Маском.
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Кто кому больше нужен - Илон Лореалю или Лореаль Илону, вот в чём вопрос, а не сколько у кого денег.
Высер про наркотики и воровство вообще непонятно к чему.
Акции,кстати, могут и вырасти в цене.Умные люди знают куда вкладываться, и что скидывать.
Конечно, есть мошенники,однако солидные фирмы такими финтами брезгуют. Просто нет смысла ,завысишь цену - больше сдерут налогов.