Самая богатая женщина в мире владеет состоянием в 100 миллиардов долларов

Такие рекордные суммы получились из-за роста акций компании. Хотя Бетанкур и д этого чувствовала себя неплохо. А её муженёк неожиданно является исполнительным директором L’Oréal и ворочает огромными деньгами.

Дедуля барышни, Беттанкур Мейерс, основал L’Oréal в 1909 году. Тогда он и не думал, что так сказочно обогатит потомков.