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Самая богатая женщина в мире владеет состоянием в 100 миллиардов долларов

Самая богатая женщина в мире владеет состоянием в 100 миллиардов долларов

Автор:
29 декабря 2023 16:58
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Франсуаза Бетанкур   акции   лореаль   миллиардер   самая богатая женщина   состояние   
3708
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И это не предел - денег у неё только прибавляется.

В СМИ нашли самую обеспеченную женщину - ей стала внучка основателя  L’Oréal. Зовут даму Франсуаза Бетанкур Майерс и её состояние превышает $100 миллиардов.

Такие рекордные суммы получились из-за роста акций компании. Хотя Бетанкур и д этого чувствовала себя неплохо. А её муженёк неожиданно является исполнительным директором L’Oréal и ворочает огромными деньгами.

Дедуля барышни, Беттанкур Мейерс, основал L’Oréal в 1909 году. Тогда он и не думал, что так сказочно обогатит потомков.

А соотечественнику дамы и владелецу Louis Vuitton Бернару Арно, принадлежат 179 миллиардов долларов. По богатству, этот мужик занимает второе место в мире, сразу за Илоном Маском.

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Метки: Франсуаза Бетанкур   акции   лореаль   миллиардер   самая богатая женщина   состояние   
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20  комментариев
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10k
hairov 2 часа назад
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1k
Александер 39 минут назад
Судя по морде лица голов, она не светится от счастья владения таким состоянием...
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1k
Литоффчег 54 минуты назад
L’Oréal - посмотрел чем это они торгуют и это всё для волос.
Кто кому больше нужен - Илон Лореалю или Лореаль Илону, вот в чём вопрос, а не сколько у кого денег.
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3k
a_pingvin 2 часа назад
у гроба карманов нет...
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131k
parallax 2 часа назад
С такими деньгами могла бы причёску нормальную сделать и очки в красивой оправе заказать.
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26
Alen Dales 2 часа назад
а лицо такое, будто она владеет однушкой в Химках и сдает её мигрантам.
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2k
Максим Макашев 2 часа назад
Ну и что? На вратах небесных стоИт апостол Пётр...
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20k
Александр 2 часа назад
Дутые деньги
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378
iskra Александр 56 минут назад
Нормальные деньги. Люди платят добровольно,за красоту и уверенность в себе. Это намного лучше, чем деньги,заработанные на наркотиках или производстве оружия. Или просто украденные из бюджета(у налогоплательщиков).
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378
iskra Александр 17 минут назад
Так можно про что угодно сказать.Вот сегодня телефон стоит 100 долларов,а потом что-то поменяется,и он будет стоить 10$.
Акции,кстати, могут и вырасти в цене.Умные люди знают куда вкладываться, и что скидывать.
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378
iskra Александр 2 минуты назад
Акции - это выражение стоимости предприятия. Курс может колебаться в зависимости от того,насколько предприятие успешно. Но всё равно, акции обеспечены активами,принадлежащими предприятию. Землей,недвижимостью,оборудованием,авторскими правами,и пр.
Конечно, есть мошенники,однако солидные фирмы такими финтами брезгуют. Просто нет смысла ,завысишь цену - больше сдерут налогов.
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August

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