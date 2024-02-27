Вышедший из колонии россиянин оскорбил полицейских и поплатился

Если он захотел обратно, то это идеальный план. Наговорил себе на 10 лет колонии.
В Биробиджане (Еврейская автономная область) недавно вышедший из мест не столь отдалённых мужчина по кличке Васёк Денис не успел "акклиматизироваться" и попал в очень неприятную ситуацию. Он решил, что в сегодняшней России можно, как прежде, поносить силовиков и продвигать идеи запрещённого движения АУЕ*.
Возомнивший себя авторитетом сиделец записал обращение, в котором заявил, что любого полицейского, сотрудника ФСБ или члена некой ЧВК "Вангер" заставит мыть полы в камере. Реакция правоохранителей себя ждать не заставила. Они вычислили мужчину, протёрли им полы и отправили в обезьянник.
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Отмечается, что задержанный провёл продолжительное время в колониях, успев сделать карьеру в экстремисткой организации АУЕ*. И, видимо, настолько соскучился, что захотел обратно. Суд ему в этом поможет. Согласно недавно принятому закону против арестантской субкультуры, мужчине грозит до 10 лет колонии по ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации"). Ждать суда рецидивист будет в местном СИЗО.
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А вот куда ЭТО девать????
Так бы хоть канал рыл где нибудь, или строил что нибудь.
А так будет сидеть в камере ещё 10 лет в тепле и жрать за мои налоги....
Что я, совсем без драки,
Могу попасть в большие забияки.
Пускай же говорят собаки:
«Ай, Моська! знать она сильна,
Что лает на Слона!»"
@И.А. Крылов
В полярном волке как раз место освободилось.