Вышедший из колонии россиянин оскорбил полицейских и поплатился

В Биробиджане (Еврейская автономная область) недавно вышедший из мест не столь отдалённых мужчина по кличке Васёк Денис не успел "акклиматизироваться" и попал в очень неприятную ситуацию. Он решил, что в сегодняшней России можно, как прежде, поносить силовиков и продвигать идеи запрещённого движения АУЕ*.

Возомнивший себя авторитетом сиделец записал обращение, в котором заявил, что любого полицейского, сотрудника ФСБ или члена некой ЧВК "Вангер" заставит мыть полы в камере. Реакция правоохранителей себя ждать не заставила. Они вычислили мужчину, протёрли им полы и отправили в обезьянник.