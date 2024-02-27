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Вышедший из колонии россиянин оскорбил полицейских и поплатился

Вышедший из колонии россиянин оскорбил полицейских и поплатился

Автор:
27 февраля 2024 17:19
Сообщество : Криминал
Метки: Биробиджан   Видео   задержание   колония   оскорбление   силовики   
2856
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Если он захотел обратно, то это идеальный план. Наговорил себе на 10 лет колонии.

В Биробиджане (Еврейская автономная область) недавно вышедший из мест не столь отдалённых мужчина по кличке Васёк Денис не успел "акклиматизироваться" и попал в очень неприятную ситуацию. Он решил, что в сегодняшней России можно, как прежде, поносить силовиков и продвигать идеи запрещённого движения АУЕ*.


Возомнивший себя авторитетом сиделец записал обращение, в котором заявил, что любого полицейского, сотрудника ФСБ или члена некой ЧВК "Вангер" заставит мыть полы в камере. Реакция правоохранителей себя ждать не заставила. Они вычислили мужчину, протёрли им полы и отправили в обезьянник.

Отмечается, что задержанный провёл продолжительное время в колониях, успев сделать карьеру в экстремисткой организации АУЕ*. И, видимо, настолько соскучился, что захотел обратно. Суд ему в этом поможет. Согласно недавно принятому закону против арестантской субкультуры, мужчине грозит до 10 лет колонии по ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации"). Ждать суда рецидивист будет в местном СИЗО.

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Метки: Биробиджан   Видео   задержание   колония   оскорбление   силовики   
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47  комментариев
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26k
sssss3 2 часа назад
Говорят, Сталин то, Сталин сё, ГУЛАГ, ужас...
А вот куда ЭТО девать????
Так бы хоть канал рыл где нибудь, или строил что нибудь.
А так будет сидеть в камере ещё 10 лет в тепле и жрать за мои налоги....
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1k
Руслана Тарасова 12 минут назад
"Чёткий пацанчик" ещё лет пять будет "рулить" в камере, а может и больше. Проблема в том, что жизнь идёт...мимо него. Лет в 50, если доживёт, придет осознание, что ты ради каких-то " правил и понятий" спустил жизнь в сортире. И никому ты не нужен будешь. Времена меняются , а подобный "Васек" застрял где-то в прошлом веке со своими "понятиями".
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4k
Platinum 18 минут назад
На фронт, поля разминировать
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14k
кот базилий Полчаса назад
Просто уголовный дурак....дурачек.
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1k
Александр Сергеев Полчаса назад
Блин,самое приятное в видео не вошло:))
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418
Рома 42 минуты назад
"...Вот то-то мне и духу придает,
Что я, совсем без драки,
Могу попасть в большие забияки.
Пускай же говорят собаки:
«Ай, Моська! знать она сильна,
Что лает на Слона!»"
@И.А. Крылов
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194
Sergei Timofeich 44 минуты назад
У вагнеровцев много сидельцев в корешах,теперь этот шнырь будет кукарекать на параше...
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6k
Кистень 56 минут назад
Чухан какой-то.
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1k
Дмитрий Час назад
Бесполезный кусок дебила.
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72k
Пётровыч Час назад
Таких надо вот так
Ссылка www.youtube.com
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302
Вик Тор Час назад
Еще один пострадавший от рыжыма "политзаключенный"
В полярном волке как раз место освободилось.
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15k
info-kozirev Час назад
А где тут "Организация деятельности экстремисткой организации",он выражает СВОЕ мнение и говорит от себя лично (о чем и расписывается в видео),идиот конечно,но и менты то палку перегибают с "организацией",м-да,понты-понты........как говорила Раневская,"не забывайте,что под каждым,самым роскошным павлиньим хвостом,скрывается обычная куриная жопа",а ментам волю дай везде будут лепить "организацию экстремитской деятельности" не согласен с ментами-экстремист,не согласен с тем,что в страну мигрантов тащат-экстремист......эдак они страну очень быстро в зону превратят.
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20k
Robin Hood 2 часа назад
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3k
Диагноз 2 часа назад
Понты превыше всего...
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34k
Юр21 2 часа назад
Да, длинный язык обычно до параши доводит...
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10k
Сергей 2 часа назад
Красиво, не разу не нагнувшись срок поднять. Братки 90-х и 00-х не понимают поменявшейся мир.
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4k
Я дам вам парабеллум 2 часа назад
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11k
АСИСЯЙ 2 часа назад
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10k
Zhora 2 часа назад
Биомусор какой-то. Таким среди людей вообще не место.
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29k
Егор 2 часа назад
Фараон и хорал
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4k
cnob7 2 часа назад
чушпан к успеху шел...
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