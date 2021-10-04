20 нехитрых решений бытовых проблем

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Как сэкономить место в шкафу, воскресить убитую обувь и скрыться от любопытных глаз соседей: эти советы вряд ли в ближайшее время удостоятся Нобелевской премии, но они точно облегчат вам жизнь.
1. Чтобы сэкономить место в шкафу, вешалки можно соединить между собой с помощью язычков из-под банок пива или газировки
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2. «Только что увидел, как моя девушка заряжает телефон. Годами я заряжал телефон на полу, как дебил».
4. «У меня была куча старых джинсов, которые либо не подходили по размеру, либо износились, так что я сделал из них новые!».
5. Стильная экономия пространства: если сделать в журнальном столике разрез в форме замочной скважины, его можно будет объединить с комнатным растением
12. «Закупайте чистящие средства оптом в больших объемах и запаситесь набором промышленных пульверизаторов – это удобнее, а денег вы потратите меньше».
13. «Если в доме отключили электричество, с помощью пустых полупрозрачных канистр из-под воды можно значительно увеличить светоотдачу фонарика. Работает на отлично».
14. «Мне удалось спасти любимые ботинки с помощью набора для ремонта кожи/винила и крема для обуви Kiwi».
15. Чтобы уберечься от любопытных соседей, не жертвуя при этом солнечным светом, заклейте окна вощеной бумагой.
16. Накрывайте кастрюли и сковородки с антипригарным покрытием перевернутыми крышками – так они не поцарапаются.
17. Как приготовить больше крыльев за раз и лучшего качества: не кладите их в форму для запекания, а насадите на деревянные шпажки.
18. Самый полезный лайфхак для любителей кроссовок: попробуйте стереть грязь/пятна ластиком. Лучше всего работает на нубуке, замше, коже и резине.
19. Вместо того, чтобы покупать новый ароматизатор, добавьте в старый пару капель эфирного масла. Это дешевле, прослужит дольше, и можно экспериментировать с разными ароматами.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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