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20 нехитрых решений бытовых проблем

20 нехитрых решений бытовых проблем (21 фото)

Автор:
04 октября 2021 16:08
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Фабрика идей   бытовые советы   лайфхак   сделай сам   советы   
1098
21

Как сэкономить место в шкафу, воскресить убитую обувь и скрыться от любопытных глаз соседей: эти советы вряд ли в ближайшее время удостоятся Нобелевской премии, но они точно облегчат вам жизнь.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Фабрика идей   бытовые советы   лайфхак   сделай сам   советы   
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4  комментария
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3k
V2.Smirnov 57 минут назад
Ни в коем случае не заклеивайте окна вощеной бумагой! Вы замучаетесь её потом отдирать по кусочкам! Если уж хочется эстетики - купите витражную самоклеющуюся плёнку.

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Dwarf61 39 минут назад
Как говорила моя мама: мы ещё вчера высрали то, что они завтра только есть собираются!
Лайвхаки по пиндосски, my ass...
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3k
V2.Smirnov 56 минут назад
И, кстати, для простыней за копейки на алиэкспрессе продаётся такая вот шикарная вещь:

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