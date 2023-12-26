"Вот она чего в ноябре приезжала. Порешать. И порешала": СК РФ не стал возбуждать дело против Пугачевой и Галкина* по статье о фейках

Иноагент Галкин* и его супруга неоднократно транслировали в эфир своё отношение к политической ситуации в мире. Многое из сказанного россияне восприняли в штыки. Собственно, и статус иноагента, который шоумен получил после особенно ярких выступлений, говорит сам за себя.

А сегодня стало известно, что проверка, проведённая СК в отношении АП и Галкина* показала, что оснований в возбуждении уголовного дела по статье о фейках о российской армии нет.

"По факту поступивших материалов из ГУ МВД по Москве о размещении в сети Аллой Пугачевой заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ проведена проверка по ч. 1. ст. 207.3 (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ) и по ч. 1. ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). Оснований для возбуждения уголовного дела не обнаружено, материалы возвращены обратно", - цитирует вердикт правоохранительных органов агентство ТАСС.

Какие именно материалы проверялись, не сообщается.