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"Вот она чего в ноябре приезжала. Порешать. И порешала": СК РФ не стал возбуждать дело против Пугачевой и Галкина* по&nbsp;статье о&nbsp;фейках

"Вот она чего в ноябре приезжала. Порешать. И порешала": СК РФ не стал возбуждать дело против Пугачевой и Галкина* по статье о фейках

Автор:
26 декабря 2023 12:37
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ynews   Алла Пугачева   СК РФ   знаменитости   иноагент Галкин   уголовное дело   шоу бизнес   
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Вердикт: " не было обнаружено оснований".

Иноагент Галкин* и его супруга неоднократно транслировали в эфир своё отношение к политической ситуации в мире. Многое из сказанного россияне восприняли в штыки. Собственно, и статус иноагента, который шоумен получил после особенно ярких выступлений, говорит сам за себя.


А сегодня стало известно, что проверка, проведённая СК в отношении АП и Галкина* показала, что оснований в возбуждении уголовного дела по статье о фейках о российской армии нет.


"По факту поступивших материалов из ГУ МВД по Москве о размещении в сети Аллой Пугачевой заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ проведена проверка по ч. 1. ст. 207.3 (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ) и по ч. 1. ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). Оснований для возбуждения уголовного дела не обнаружено, материалы возвращены обратно", - цитирует вердикт правоохранительных органов агентство ТАСС.

Какие именно материалы проверялись, не сообщается.



Адвокат Жорин, комментируя решение СК, заявил, что "все-таки, возбуждать дела в отношении Аллы Пугачевой — это слишком",назвав артистку "символом".


"Вот для чего она в Москву приезжала в ноябре. "Порешать". И порешала", - резюмирует Колясников Сергей, автор ТГ-канала ZERGULIO


* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

Источник:

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Метки: Ynews   Алла Пугачева   СК РФ   знаменитости   иноагент Галкин   уголовное дело   шоу бизнес   
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38  комментариев
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2k
Mikhail 39 минут назад
херли там решать, если фейков реально не было.
ее хейтили только либерота местная да небратья кастрюлеголовые.
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12k
Том Сойер 5 минут назад
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12k
Том Сойер 7 минут назад
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1k
Веселый Пук 23 минуты назад
Ей жить то немного осталось. Откинется вот и хочет чтобы на родине закопали.
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391k
Алексей 43 минуты назад
п.и.д.а.р.ы.

что тут еще скажешь
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3k
Pioner76 47 минут назад
А чего вы хотели, если сам Песков ей почтение отдавал...
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29k
AzuveR 49 минут назад
"Адвокат Жорин, комментируя решение СК, заявил, что "все-таки, возбуждать дела в отношении Аллы Пугачевой это слишком",назвав артистку "символом". Символом чего мля ? Кормилицы вся СССР ?
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1k
Дмитрий Час назад
Вы, главное почаще об этом говне вспоминайте и говорите, им это только и нужно. Для них самое страшное, это забвение, пусть покоятся с миром.
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6k
Alex Час назад
Гниды.
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2k
Илья Час назад
Все равны перед законом но некоторые равнее. Интересно кто в Кремле крышует ведьму.
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28k
Lehoia Час назад
Предвкушая слушать скулеж и вой квасных патриотов, пошел за попкорном.
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2k
Максим Макашев Час назад
когда ждать эту б.л.я.д.с.к.у.ю. парочку на ТВ и концертных площадках? Билеты уже продают?
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25k
sssss3 Час назад
Вы хоть бабку правдиво рисуйте....переборщили уже
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7k
tamin Час назад
Откупилась я думаю. Зря не нашли. А вот если возбудят новое дело будет прикольно
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772
FreelancerND Час назад
Власть прям молодцы! Как они чутко держат руку на пульсе настроений в обществе.
Суки драные, только массовые расстрелы спасут родину.
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728
Человек Разумный 2 часа назад
Ну это уже перебор, галкин открыто на своих концертах на несколько статей наговорил, а проверяли видео наверное новогоднего огонька ?
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2k
Иван Иванов 2 часа назад
С Пугачевой всё более-менее понятно. Это всё-таки "история" и не такая она агрессивная, а вот Галкину можно было судимость и "припаять" за его выкрутасы
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331
zu4ara Pioner76 37 минут назад
Я уже задолбался за ними подчищать...
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574
Алексей Бляйбтрой 2 часа назад
на три советские буквы
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16k
Kucher 2 часа назад
Вы ещё б Собчачку предложили посадить!.. Ага!.. Ещё не поняли насколько они неприкасаемые? Законы принимают не для того, чтоб ГОСПОДА их выполняли, а чтоб чернь в узде держать.
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4k
Pechenegiatakuyt 2 часа назад
Кто-то сомневался? Усы Пескову почухала и порешала
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261
ruslan d 2 часа назад
Да при ее связях , это не проблема ...
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