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Потеряшка Роуз нашлась через 6 лет благодаря людям и барсукам

Потеряшка Роуз нашлась через 6 лет благодаря людям и барсукам

Автор:
26 декабря 2023 10:40
Сообщество : Животные
Метки: Британия   Еда   Жизнь   Роуз   волонтёр   находка   паттердейл-терьер   помощь   потеря   собака   
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Конечно, последние сыграли в деле косвенную роль, но всё же сыграли.

В предпраздничные дни особенно хочется верить в чудо. И такое чудо, о котором сообщило издание Surrey Live, случилось в Британии. В конце прошлого месяца волонтёры заметили в деревушке Кроули-Даун в Западном Суссексе собаку. Она была явно бездомная, но не выглядела истощённой, поскольку местные, как могли, заботились о животном. А силы пёс поддерживал с помощью еды, которую селяне оставляли в лесу для барсуков.

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Волонтёры решили устроить судьбу собаки и заманили её в ловушку с мясом, чтобы осмотреть, отвезти к ветеринару и пристроить в добрые руки.

Когда скиталец попался, его внимательно осмотрели и нашли микрочип, по которому и восстановили данные о прошлом беспризорного животного. Выяснилось, что собаке по кличке Роуз примерно 12 лет. И половину жизни она бродяжничала по той причине, что сбежала от хозяев.

Произошло это ещё в 2017 году. Роуз как раз взяли в новую семью. Но активный и свободолюбивый паттердейл-терьер не пробыл у новых хозяев и суток и сбежал в лес. Поиски не увенчались успехом. И люди пополнили список тех, кто потерял собаку.

Но с самостоятельной жизнью она справилась. Правда, не без помощи добрых людей и еды, которой жители деревни подкармливали барсуков. Старые хозяева очень обрадовались новости, но забрать Роуз по личным причинам не смогли.

Сейчас странница временно живёт в службе спасения животных в Эденбридже и ждёт новых хозяев, которые захотят приютить свободолюбивую питомицу.

Источник:

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Метки: Британия   Еда   Жизнь   Роуз   волонтёр   находка   паттердейл-терьер   помощь   потеря   собака   
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2  комментария
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11k
Борис Карабанов 36 минут назад
Склонность к побегам. Рецидивы. Пожизненное ей впаять в вольере.:)
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45k
Цыц тут у меня 21 минуту назад
А смысл содержать ее в неволе? Она полностью адаптировалась к своей жизни, истощенной и несчастной не выглядит, а в четырех стенах она уже не сможет.
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