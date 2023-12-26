Потеряшка Роуз нашлась через 6 лет благодаря людям и барсукам

Произошло это ещё в 2017 году. Роуз как раз взяли в новую семью. Но активный и свободолюбивый паттердейл-терьер не пробыл у новых хозяев и суток и сбежал в лес. Поиски не увенчались успехом. И люди пополнили список тех, кто потерял собаку.

Но с самостоятельной жизнью она справилась. Правда, не без помощи добрых людей и еды, которой жители деревни подкармливали барсуков. Старые хозяева очень обрадовались новости, но забрать Роуз по личным причинам не смогли.