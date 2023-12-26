Потеряшка Роуз нашлась через 6 лет благодаря людям и барсукам

Конечно, последние сыграли в деле косвенную роль, но всё же сыграли.
В предпраздничные дни особенно хочется верить в чудо. И такое чудо, о котором сообщило издание Surrey Live, случилось в Британии. В конце прошлого месяца волонтёры заметили в деревушке Кроули-Даун в Западном Суссексе собаку. Она была явно бездомная, но не выглядела истощённой, поскольку местные, как могли, заботились о животном. А силы пёс поддерживал с помощью еды, которую селяне оставляли в лесу для барсуков.
Волонтёры решили устроить судьбу собаки и заманили её в ловушку с мясом, чтобы осмотреть, отвезти к ветеринару и пристроить в добрые руки.
Когда скиталец попался, его внимательно осмотрели и нашли микрочип, по которому и восстановили данные о прошлом беспризорного животного. Выяснилось, что собаке по кличке Роуз примерно 12 лет. И половину жизни она бродяжничала по той причине, что сбежала от хозяев.
Произошло это ещё в 2017 году. Роуз как раз взяли в новую семью. Но активный и свободолюбивый паттердейл-терьер не пробыл у новых хозяев и суток и сбежал в лес. Поиски не увенчались успехом. И люди пополнили список тех, кто потерял собаку.
Но с самостоятельной жизнью она справилась. Правда, не без помощи добрых людей и еды, которой жители деревни подкармливали барсуков. Старые хозяева очень обрадовались новости, но забрать Роуз по личным причинам не смогли.
Сейчас странница временно живёт в службе спасения животных в Эденбридже и ждёт новых хозяев, которые захотят приютить свободолюбивую питомицу.
Источник:
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