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В Уфе толпа цыган избила мужчину, помешавшему им украсть телефон

В Уфе толпа цыган избила мужчину, помешавшему им украсть телефон

Автор:
25 декабря 2023 11:44
Сообщество : Криминал
Метки: Бастрыкин   Видео   УФА   драка   полиция   толпа   уголовное дело   цыгане   
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Агрессивные ромалэ набросились на мужчину на выходе из магазина и жестоко отметелили его.

Группка цыган в возрасте от 16 до 20 лет зашли в магазин электроники в Уфе. Молодчикам приглянулся телефон, но, разумеется, покупать его они не собирались. А стащить не удалось - на их попытки обратил внимание посетитель магазина, который сделал парням замечание. Такого облома ромалэ обидчику и набросились на толпой на бедолагу, выместив на нём зло из-за неудавшейся кражи.

Инцидент сняли на видео и сообщили о случившемся в полицию. Сначала появилась информация о том, что шестерых подозреваемых доставили в ОВД для разбирательств. На них составили административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство" (наказание - штраф в 1000 рублей), а пострадавшему выдали направление для прохождения комиссии по снятию побоев.


А через время по факту избиения возбудили уголовное дело (ч. 2 ст. 213 УК РФ), которое взял под личный контроль А.Бастрыкин, который поручил и. о. руководителя СУ СК России по Республике Башкортостан Лагацкому Е.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.


Интересно, без вмешательства Бастрыкина дело так и осталось бы мелким нарушением?

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Метки: Бастрыкин   Видео   УФА   драка   полиция   толпа   уголовное дело   цыгане   
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22k
сеньор Леонсио 56 минут назад
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14k
кот базилий 17 минут назад
Тупые и люди - уровень мышления - абизиан.Сейчас плакать начнут - "варават нэ хатель , бить тожа не хатель"
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12k
Б.Касторский 17 минут назад
Есть всего лишь три национальности, рассуждая о которых, я мягко выхожу на 282. Удивительно! А вроде адекватный человек.
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130k
parallax Полчаса назад
Страна чудес. Чтобы наказать уголовников, требуеся вмешательство главы СК. А чем занимаются местные органы МВД?
Я бы в первую очередь проверил на вшивость именно их.
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7k
Горец Ю Полчаса назад
А не для подарка кое кому планировалась кража смартика?....
Тому, кто посчитал это мелким хулиганством?...
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6k
pinbalist 38 минут назад
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2k
Максим Макашев 39 минут назад
где Томми????
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