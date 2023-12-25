В Уфе толпа цыган избила мужчину, помешавшему им украсть телефон

Инцидент сняли на видео и сообщили о случившемся в полицию. Сначала появилась информация о том, что шестерых подозреваемых доставили в ОВД для разбирательств. На них составили административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство" (наказание - штраф в 1000 рублей), а пострадавшему выдали направление для прохождения комиссии по снятию побоев.

А через время по факту избиения возбудили уголовное дело (ч. 2 ст. 213 УК РФ), которое взял под личный контроль А.Бастрыкин, который поручил и. о. руководителя СУ СК России по Республике Башкортостан Лагацкому Е.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.