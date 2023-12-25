Котята на солнечной батарее напугали пользователей сети

Экстремальная прогулка крохотных котят напугала обитателей социальных сетей и заставила изрядно понервничать.
Любопытный котёнок скатился по солнечной батарее фонарного столба и чуть не сорвался вниз. Затем к нему решил присоединиться его соплеменник. Очевидец из соседнего здания запечатлел волнительные моменты из жизни животных.
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Видео, размещённое на странице любителя диких животных, вызвало широкий резонанс и волну негативных комментариев в сторону автора драматичного сюжета, который не уточнил, чем закончилась экстремальная прогулка.
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