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Котята на солнечной батарее напугали пользователей сети

Котята на солнечной батарее напугали пользователей сети

Автор:
25 декабря 2023 07:54
Сообщество : Животные
Метки: Видео   в мире   животные   кот   котята   солнечная батарея   
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Экстремальная прогулка крохотных котят напугала обитателей социальных сетей и заставила изрядно понервничать.

Любопытный котёнок скатился по солнечной батарее фонарного столба и чуть не сорвался вниз. Затем к нему решил присоединиться его соплеменник. Очевидец из соседнего здания запечатлел волнительные моменты из жизни животных.

Видео, размещённое на странице любителя диких животных, вызвало широкий резонанс и волну негативных комментариев в сторону автора драматичного сюжета, который не уточнил, чем закончилась экстремальная прогулка.

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Метки: Видео   в мире   животные   кот   котята   солнечная батарея   
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Slonyash 48 минут назад
Нельзя так!
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822
vtoroyshans 39 минут назад
всё у них хорошо , сейчас побегут покушают поспят ,и дальше будут лазать где попало
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Себастьян Перейра

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