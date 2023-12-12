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"Устала играть в Муму": экс-супруга Михаила Ефремова попросила у актёра денег на эвтаназию своих кошек

"Устала играть в Муму": экс-супруга Михаила Ефремова попросила у актёра денег на эвтаназию своих кошек

Автор:
12 декабря 2023 09:59
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Михаил Ефремов   волонтёры   знаменитости   кошки   ксения качалина   эвтаназия   
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Ксения Качалина давно живёт одна и, судя по состоянию её квартиры, страдает психическим заболеванием. Она не заботится о своих домашних животных, не кормит их и хочет отправить их в мир иной, т.к. те её объедают и приносят ненужных котят.

Ксения Качалина - экс-супруга Михаила Ефремова. Бывшая актриса так крепко прикладывалась к бутылке, что потеряла и профессию, и, судя по всему, всякую связь с действительностью. Некоторое время назад женщина через СМИ обратилась к Михаилу Ефремову с просьбой дать ей денег на эвтаназию надоевших кошек, т.к, по её словам, четвертую их беременность она уже не выдержит. Видимо, о стерилизации домашних питомцев дама не подозревает, и ей вообще не до бренных земных дел. Она устала "играть в Муму" и топить приплод гуляющих кошек, поэтому хотела бы отправить их в мир иной, безболезненно и быстро.




Судя по всему, Михаил Ефремов не услышал просьбы экс-супруги. Да и находясь в белгородской колонии за смертельное ДТП, он вряд ли смог бы чем-то помочь женщине, которая в одиночестве и бардаке живёт в квартире в Брюсовом переулке Москвы.


Поэтому за животными пришли зооволонтёры. Юлия Дараева и зоозащитница Наталья Кошанская забрали кошек. Для начала несчастных покажут ветеринару, подлечат, а уж затем займутся их пристройством к вменяемым и ответственным людям.



52-летняя Ксения Качалина была в браке с Ефремовым около пяти лет, в начале 2000-х они развелись.


После женщина жаловалась, что муж приучил её к бутылке. Сейчас, как предполагают врачи, у экс-актрисы, помимо застарелого алкоголизма наблюдаются психические расстройства личности. Конечно, людям с такими проблемами не стоит заводить животных, однако законов, запрещающих это делать, в РФ нет.

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Метки: Видео   Михаил Ефремов   волонтёры   знаменитости   кошки   ксения качалина   эвтаназия   
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3  комментария
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16k
Kostick 21 минуту назад
кошек забрали, хорошо, волонтерам зачет. а алкоту можно и усыпить. нелюдь гадостная..
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22k
сеньор Леонсио 2 минуты назад
Многие женщины питаются чужими страданиями. Поясню. Охерел когда увидел , как бабка затащила свою внучку в воду, та вопила и плакала от ужаса, а бабка счастливо смеялась, и таких случаев тьма! Вот и кошатницы с собачницами , сознательно заставляют животных страдать от невыносимых условий содержания! Всем памятен репортаж когда , соседи снизу такой шизо-защитницы, жаловались на то что сверху их заливает кровью с мочой! Или будку на детской площадке поставили, чтобы прикрываясь заботой о собачках, создавать невыносимые условия для всех жителей окрестных домов.
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1k
Ksenia2 18 минут назад
Что делает алкоголь с людьми...
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