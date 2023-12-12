"Устала играть в Муму": экс-супруга Михаила Ефремова попросила у актёра денег на эвтаназию своих кошек

Судя по всему, Михаил Ефремов не услышал просьбы экс-супруги. Да и находясь в белгородской колонии за смертельное ДТП, он вряд ли смог бы чем-то помочь женщине, которая в одиночестве и бардаке живёт в квартире в Брюсовом переулке Москвы.

Поэтому за животными пришли зооволонтёры. Юлия Дараева и зоозащитница Наталья Кошанская забрали кошек. Для начала несчастных покажут ветеринару, подлечат, а уж затем займутся их пристройством к вменяемым и ответственным людям.



