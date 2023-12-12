"Устала играть в Муму": экс-супруга Михаила Ефремова попросила у актёра денег на эвтаназию своих кошек

Ксения Качалина давно живёт одна и, судя по состоянию её квартиры, страдает психическим заболеванием. Она не заботится о своих домашних животных, не кормит их и хочет отправить их в мир иной, т.к. те её объедают и приносят ненужных котят.
Ксения Качалина - экс-супруга Михаила Ефремова. Бывшая актриса так крепко прикладывалась к бутылке, что потеряла и профессию, и, судя по всему, всякую связь с действительностью. Некоторое время назад женщина через СМИ обратилась к Михаилу Ефремову с просьбой дать ей денег на эвтаназию надоевших кошек, т.к, по её словам, четвертую их беременность она уже не выдержит. Видимо, о стерилизации домашних питомцев дама не подозревает, и ей вообще не до бренных земных дел. Она устала "играть в Муму" и топить приплод гуляющих кошек, поэтому хотела бы отправить их в мир иной, безболезненно и быстро.
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Судя по всему, Михаил Ефремов не услышал просьбы экс-супруги. Да и находясь в белгородской колонии за смертельное ДТП, он вряд ли смог бы чем-то помочь женщине, которая в одиночестве и бардаке живёт в квартире в Брюсовом переулке Москвы.
Поэтому за животными пришли зооволонтёры. Юлия Дараева и зоозащитница Наталья Кошанская забрали кошек. Для начала несчастных покажут ветеринару, подлечат, а уж затем займутся их пристройством к вменяемым и ответственным людям.
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52-летняя Ксения Качалина была в браке с Ефремовым около пяти лет, в начале 2000-х они развелись.
После женщина жаловалась, что муж приучил её к бутылке. Сейчас, как предполагают врачи, у экс-актрисы, помимо застарелого алкоголизма наблюдаются психические расстройства личности. Конечно, людям с такими проблемами не стоит заводить животных, однако законов, запрещающих это делать, в РФ нет.
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