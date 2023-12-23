<<На крыше элитной новостройки живут мигранты >>

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Девушка из Москвы, проживающая в ЖК бизнес-класса "Крылья", с удивлением обнаружила у себя на крыше целую бригаду мигрантов, которые пользуются электричеством и подсобными помещениями.
Мы уже устали с этим бороться, УК на жалобы не обращает внимание.
На фото бутылки с мочой. Остаётся только догадываться куда они ходят по большому....
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Пока Бастрыкин не подключится-дело "швах"!
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<<Мы уже устали с этим бороться, УК на жалобы не обращает внимание.>>
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потому что все ук в этом дерьме с мигрантами по самые ноздри замазаны.
кто интересно, по мнению жильцов, этих "специалистов" там разместил?
ук, ск и пр. конторы где требуется дешевый наемный труд, это всё части большой преступной схемы обогащения с покровителями на самых верхах гос. власти, кому и идет бОльшая часть "выручки", и в т. н. правоохраниельных органах, которые все это мероприяти на местах "крышуют".
не просто же так чинуши народу мОзги полощат, на тему как важны мигранты для России и что, мол, без них мы тут не справимся, а мусора все дела с миграми старются замалчивать и спускать на тормозах.
мы то без них справимся, а вот сокращение потока мигрантов, всем чинушарам и их подельникам, источники наживы перекроет.
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интересно: глава этой УК присядет вместе со своей "крышей"?