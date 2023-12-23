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На крыше элитной новостройки живут мигранты

На крыше элитной новостройки живут мигранты

Автор:
23 декабря 2023 11:48
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Жизнь   дом   жк крылья   кошмар   мигранты   на крыше   фото   
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Девушка из Москвы, проживающая в ЖК бизнес-класса "Крылья", с удивлением обнаружила у себя на крыше целую бригаду мигрантов, которые пользуются электричеством и подсобными помещениями.

Мы уже устали с этим бороться, УК на жалобы не обращает внимание.

На фото бутылки с мочой. Остаётся только догадываться куда они ходят по большому....

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Метки: Видео   Жизнь   дом   жк крылья   кошмар   мигранты   на крыше   фото   
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15  комментариев
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819
Anatolij Час назад
Расскажет кто-нибудь "девушке из Москвы" про существование участковых и их непосредственные обязанности?
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5k
Ал Ди 4 минуты назад
С них еще и деньги кто то собирает за проживание. Вот их и надо нагнуть по полной.
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2k
max 9 минут назад
цех по производству фанты
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14k
кот базилий 23 минуты назад
У нас дворники Южное Медведково появляются тоЛько утром вывезти мусор, далее работают в доставке. "никто ничего не знает в УК" и грят работать некому.
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14k
кот базилий Полчаса назад
УК их туда и поселила за бабки и крышует.
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19k
Shtoppi 39 минут назад
<<На крыше элитной новостройки живут мигранты >>
-----------
<<Мы уже устали с этим бороться, УК на жалобы не обращает внимание.>>
-----------
потому что все ук в этом дерьме с мигрантами по самые ноздри замазаны.
кто интересно, по мнению жильцов, этих "специалистов" там разместил?
ук, ск и пр. конторы где требуется дешевый наемный труд, это всё части большой преступной схемы обогащения с покровителями на самых верхах гос. власти, кому и идет бОльшая часть "выручки", и в т. н. правоохраниельных органах, которые все это мероприяти на местах "крышуют".
не просто же так чинуши народу мОзги полощат, на тему как важны мигранты для России и что, мол, без них мы тут не справимся, а мусора все дела с миграми старются замалчивать и спускать на тормозах.
мы то без них справимся, а вот сокращение потока мигрантов, всем чинушарам и их подельникам, источники наживы перекроет.
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2k
Максим Макашев Час назад
УК на жалобы не обращает внимание
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интересно: глава этой УК присядет вместе со своей "крышей"?
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