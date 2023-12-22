Любимый фильм

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Друзья, фишкяне и фишкянки, мне сегодня внук задал вопрос, который поставил в тупик. Это единственный раз, на который я ему не смог ответить...
И тут я задумался... А ведь и правда, НЕТ любимого фильма...
Да одна эта песня только чего стОит...
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Ну, а это вообще без слез не смотрится...
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Перечислять можно долго. Но я так и не нашел ответа. Может у вас есть какие-нибудь предпочтения? Пишите в комментариях...
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Метки: СССР нет ответа старые фильмы
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Нет, раньше, примерно до 80-х у пиндосов бывали более-менее ничегохи, а сейчас - мрак
Ну а лучший из наших тоже не выбрать. Ну это как с детьми. Вот, предположим, у Вас 10 детей. Какого одного из них Вы любите?
Как говаривали киномеханики в Советском Союзе:
фильмы бывают-отличные,хорошие,плохие,очень плохие и фильмы студии А.Довженко...
Наверное, это скорее ностальгия и желание вернуться в молодость, чем удовольствие от просмотра.