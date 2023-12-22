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Сообщество Треники&Вареники 7356 постов • 3084 подписчика подписаться
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Любимый фильм

Любимый фильм

Автор:
22 декабря 2023 16:55
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   нет ответа   старые фильмы   
468
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2

Друзья, фишкяне и фишкянки, мне сегодня внук задал вопрос, который поставил в тупик. Это единственный раз, на который я ему не смог ответить...

И тут я задумался... А ведь и правда, НЕТ любимого фильма...

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Метки: СССР   нет ответа   старые фильмы   
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21  комментарий
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36k
АнтонПолднев 2 часа назад
Нет ответа да и быть не может. Человек прочитавший больше двух книг, уже не может однозначно ответить, какая из них лучше.
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10k
MakDag 2 минуты назад
В соседнюю общагу консервного комбината, каждое воскресенье приезжала кинобудка, на улице расставляли стулья, табуретки, лавки, растягивали между деревьями "экран" и показывали кино. Первый раз я посмотрел там, в 1978 году "Служебный роман", конечно мало что понял в виду возраста, но с тех пор это мой любимый фильм, я посмотрел его около ста раз. Может больше. Могу озвучить всех его персонажей на память.
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13k
Григорий Бабкин Полчаса назад
Фу, фу, фу! Как вам не а-я-яй! Великие режиссёры, такие, как Боня Драчук для вас же стараются, а вы! Какое-то советское прошлое вспомнили. Позор и ужос... Беня Яйцин с Мишкой Меченым сейчас в гробах аки два вентилятора, генератор подсоедини и никаких АЭС не надо.
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4k
Бровеносец в потёмках 37 минут назад
Да уж, вопросец. Мультфильм есть любимый, уже скоро 40 лет ему - Остров сокровищ. А фильм затрудняюсь выбрать.
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37k
Андрей Иванов 42 минуты назад
Просто советские фильмы душевные. Не важно про что и как снято - душевные. А пиндосские - эффектно снятая куета. Герой потерял жену (любимую), переживает? Куй! Через неделю, а то и меньше, уже сосётся с другой. Честь, совесть - греческие слова. И т.д. Помочь кому то? В лучшем случае - своим. Но зато взрывы эффектные, сиськи большие, машины клёвые и т.д.

Нет, раньше, примерно до 80-х у пиндосов бывали более-менее ничегохи, а сейчас - мрак

Ну а лучший из наших тоже не выбрать. Ну это как с детьми. Вот, предположим, у Вас 10 детей. Какого одного из них Вы любите?
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36k
albedo 56 минут назад
Чего то советская шутка вспомнилась:
Как говаривали киномеханики в Советском Союзе:
фильмы бывают-отличные,хорошие,плохие,очень плохие и фильмы студии А.Довженко...
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38k
Александр 58 минут назад
Ну автор период затронул, когда снимали кино для людей, это сейчас снимают только для выгоды. Тогда реально, что ни кинокартина, то шедевр. Даже сейчас пересматриваю с удовольствием.
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24k
hebpat Час назад
Гусарская баллада, периодически пересматриваю, удивительно солнечный фильм
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2k
Максим Макашев Час назад
По мне лучшие - так это фильмы СССР
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1k
Лютый вам Бетховен Час назад
"Покровские ворота".
Наверное, это скорее ностальгия и желание вернуться в молодость, чем удовольствие от просмотра.
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1
Mik 2 часа назад
На войне как на войне. Самый правдивый фильм о войне.
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187
ruslan d 2 часа назад
Да как можно ответить на этот вопрос ? В мире огромное количество отличных фильмов , и выделить какой-то один , нереально + в разном возрасте нравится разное
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Стоп! Если это единственный вопрос, оставшийся без ответа внуку, то каков был ответ на Главный Детский Вопрос? Капуста или аист? Аист или капуста?
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187
ruslan d Борис Карабанов 2 часа назад
на этот вопрос интернет ответил
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