Выбивать ковры, кипятить бельё: пользователи рассказали, что их больше всего раздражало в СССР

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Пользователь Твиттера начал очередную дискуссию в соцсетях, которая собрала за несколько часов больше 200 комментариев. А тема довольная простая, но интересная.
1. Мужчина спросил, что больше всего доставляло дискомфорта в бытовом плане во времена СССР
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А что раздражало больше всего вас?
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Главных два момента, что очень выгодно в лучшую пользу были тогда:
1. Политическая система, когда людей не делили на национальности и сорта. (Людей не преследовали и не наказывали за право разговаривать на родном языке и отмечать принятые в семье праздники и так далее, так далее, так далее.) Национальная политика была настолько совершенной, на сколько это было вообще возможно. Культивировались с детства уважение к старшим, любовь к Родине, дружба, взаимопомощь. Значительно меньше было лжи в отношении истории и больше связующих моментов между разными людьми. Безусловная уверенность в завтрашнем дне.
2. Очень важным преимуществом была социальная защита с реально бесплатным образованием, лечением, выдачей квартир, низкой квартплатой, санаториями, пионерскими лагерями и так далее.
Ну а сейчас лучше тоже два направления:
1. Возможность набить брюхо всякой снедью.
2. Относительно лёгкий вариант перемещать свою бренную тушку по всему миру.
Вывод: для души лучше было тогда, для пуза сейчас.
Никакой пылесос не сравнится с чисткой и выбиванием ковра на снегу. Снег работает как абсорбент. До сих пор на даче есть пара-тройка ковров - так и чистим. Даже весело.
На "картошке" (свёкле, капусте и т.п.) было круто на самом деле, особенно в студенческое время. Жизнь без родаков, отсутствие контроля, самостоятельность, первый секс, первый алкоголь (немного) и т.п. - только хорошие воспоминания...