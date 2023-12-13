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Выбивать ковры, кипятить бельё: пользователи рассказали, что их больше всего раздражало в СССР

Выбивать ковры, кипятить бельё: пользователи рассказали, что их больше всего раздражало в СССР

Автор:
13 декабря 2023 11:58
Сообщество : СССР
Метки: Прикол   СССР   быт ссср   интересно   привычки   что было тогда   
1203
16

Пользователь Твиттера начал очередную дискуссию в соцсетях, которая собрала за несколько часов больше 200 комментариев. А тема довольная простая, но интересная.

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А что раздражало больше всего вас?

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Метки: Прикол   СССР   быт ссср   интересно   привычки   что было тогда   
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14  комментариев
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884
Pūkains no Vidzemes 20 минут назад
Сам я родом из Латвии. Лично меня в СССР всё устраивало. Разумеется, речь о тех временах, что я помню. До 1989 года было всё вполне сносно. Жил в разных местах - от Дальнего Востока, Урала, Казахстана, Подмосковья и Краснодарского края до Латвии, Литвы и Эстонии. Что-то было хуже, что-то лучше. То на это и выходит. Сейчас тоже очень много всякого чудовищного дерьма и есть положительные моменты. Полагаю, что так всегда было, есть и будет всегда.

Главных два момента, что очень выгодно в лучшую пользу были тогда:
1. Политическая система, когда людей не делили на национальности и сорта. (Людей не преследовали и не наказывали за право разговаривать на родном языке и отмечать принятые в семье праздники и так далее, так далее, так далее.) Национальная политика была настолько совершенной, на сколько это было вообще возможно. Культивировались с детства уважение к старшим, любовь к Родине, дружба, взаимопомощь. Значительно меньше было лжи в отношении истории и больше связующих моментов между разными людьми. Безусловная уверенность в завтрашнем дне.
2. Очень важным преимуществом была социальная защита с реально бесплатным образованием, лечением, выдачей квартир, низкой квартплатой, санаториями, пионерскими лагерями и так далее.

Ну а сейчас лучше тоже два направления:
1. Возможность набить брюхо всякой снедью.
2. Относительно лёгкий вариант перемещать свою бренную тушку по всему миру.

Вывод: для души лучше было тогда, для пуза сейчас.
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697
cvintus_1 3 минуты назад
Я и сейчас ковры по свежему снегу выбиваю
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2k
xannar 8 минут назад
Я была ребёнком, поэтому настоящие бытовые трудности ложились на родителей и меня совсем не заботили (например, в гарнизоне была печка титан, которую надо топить дровами, чтобы погреть воды и помыть детей. и клопы были. ну и т.д.) А из моих личных неприятностей - необходимость стирать за дедушкой носовые платки. Ещё бесило пришивание воротничков к школьной форме. Если простуда, всё лечение было что заставляли "делать ингаляцию" - дышать над горячей кастрюлькой. Не нравилось постоянное принудительное участие во всяких школьных спектаклях, торжественных линейках, всякой самодеятельности, субботниках, дежурствах по уборке и т.д. Ну не люблю я эту всю показуху, а также убирать за всякими свиньями.
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8k
vasilykopkov 9 минут назад
До прихода Меченого, а потом и Алкаша никаких "2 кг в одни руки" не было. Хоть тонну бери. Уж минтая всегда завались было. Это сейчас он в деликатесы перешёл, а тогда - корм для кошек, в основном.
Никакой пылесос не сравнится с чисткой и выбиванием ковра на снегу. Снег работает как абсорбент. До сих пор на даче есть пара-тройка ковров - так и чистим. Даже весело.
На "картошке" (свёкле, капусте и т.п.) было круто на самом деле, особенно в студенческое время. Жизнь без родаков, отсутствие контроля, самостоятельность, первый секс, первый алкоголь (немного) и т.п. - только хорошие воспоминания...
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16k
Дядюшка Ау 13 минут назад
Судя по тому, что все комментаторы из поста нежно пишут - "а вот мама, папа", то это пишут тугосери времен 80-х. И воспринимать их мнение нужно именно в этом разрезе.
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100
graf72 16 минут назад
Зато теперь всё ок. Только папы нету и мама старенькая.
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20k
Robin Hood Полчаса назад
Все это более актуально для постперестроечного СССР
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4k
Еркен Полчаса назад
Воспоминания у всех разные, и часто самые плохие запоминаются сильнее всего, к тому же после 85 года особенно трудные были для кого-то, а уж 90-ые годы еще тяжелее.
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1k
Александр Полчаса назад
Ковёр выбитый на улице в минус гораздо лучше любого пылесоса, минтай покупали кошокам, а 2 кг в руки это во времена "гласности" и "свободы", короче в "святые", которые нам подарили мишка с бориской.
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10k
МихА Полчаса назад
Да вот про выбивание ковров по свежему снегу согласен... Мы всегда этим занимались с батей и это очень бесило... Стелишь его, присыпаешь лицевую сторону снегом, стучишь, переворачиваешь лицом вниз на новое место, опять стучишь. Веником сметаешь остатки снега скручиваешь и домой. И таких ходок было 3-4
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9k
Владимир 37 минут назад
Все эти воспоминания о стране после разрушения Союза.
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1k
... 40 минут назад
А у меня теплые воспоминания от союза, родители молодые, батя жив и вкусняшки от зайчика передает, а потом и зайчика
, ковры выбитые в минус 30, так пахнут... Молоко в треугольнике, кефир с крышкой из фольги и хлеб горячий с завода
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343
iskra 44 минуты назад
По моему, этот камент уже про конец Союза. Я во времена застоя полсоюза обьездил,нигде не видел свалок посередине города.
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