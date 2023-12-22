В Питере таможенники задержали партию бананов, в которой спрятали 100 кг кокаина

Фрукты оказались с сюрпризом.
В Санкт-Петербург из Антверпена прибыло судно MSC Guernse. На борту корабля были контейнеры с бананами. По информации таможенной службы, кроме фруктов там было и ещё кое-что.
Сотрудники вскрыли технологические полости и «нашли брикеты с неустановленным веществом в полимерной упаковке коричневого цвета». Кокаин - целых 100 кг.
Прорву наркотиков изъяли, сейчас идёт разбирательство. Уже возбуждено 2 уголовных дела о контрабанде наркотиков в особо крупном размере.
Ну а ранее, двух наркоторговцев лишили российского гражданства. Когда их задержали, они были с «весом»: один с 19 свёртками мефедрона, второй - с 3 граммами этого же вещества. Обоих арестовали и признали виновными в приобретении, хранении, перевозке наркотиков в крупном размере, часть 2 статьи 228 УК.
Как раз недавно вступил в силу закон о лишении гражданства за ряд преступлений. Наркоторговцы стали первыми, кто его проверил на себе.
Главное Управление МВД России по г. Москве напоминает, что одним из оснований для прекращения гражданства Российской Федерации служит совершение лицом преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса Российской Федерации, указанными в статье 24 A3-138, независимо от даты совершения преступления и даты принятия решения о приеме в гражданство Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Так что эти товарищи заработали хороший срок, заодно и лишились российских паспортов.
Источник:
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@rapidoos
@rapidoos
@rapidoos
неся в руках огромную куклу.
Вдруг из-за кустов выскакивает техасский ренджер, выхватывает из рук
девочки куклу и безжалостно откручивает голову у игрушки.
Неожиданно из куклы начинает сыпаться желтый порошок.
Ренджер спрашивает девочку - Что это?
- Новый детский кокаин!!! - отвечает девочка.
- А почему желтый?
- ТЕПЕРЬ БАНАНОВЫЙ!!!