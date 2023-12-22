FISHKINET
Сообщество Криминал 2509 постов • 367 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
В Питере таможенники задержали партию бананов, в которой спрятали 100 кг кокаина

В Питере таможенники задержали партию бананов, в которой спрятали 100 кг кокаина

Автор:
22 декабря 2023 15:25
Сообщество : Криминал
Метки: Наркотики   Питер   Санкт-Петербург   вещества   корабль   партия   судно   
1666
3

Фрукты оказались с сюрпризом.

В Санкт-Петербург из Антверпена прибыло судно MSC Guernse. На борту корабля были контейнеры с бананами. По информации таможенной службы, кроме фруктов там было и ещё кое-что.

Сотрудники вскрыли технологические полости и «нашли брикеты с неустановленным веществом в полимерной упаковке коричневого цвета». Кокаин - целых 100 кг.

Прорву наркотиков изъяли, сейчас идёт разбирательство. Уже возбуждено 2 уголовных дела о контрабанде наркотиков в особо крупном размере.

Ну а ранее, двух наркоторговцев лишили российского гражданства. Когда их задержали, они были с «весом»: один с 19 свёртками мефедрона, второй - с 3 граммами этого же вещества. Обоих арестовали и признали виновными в приобретении, хранении, перевозке наркотиков в крупном размере, часть 2 статьи 228 УК.

Как раз недавно вступил в силу закон о лишении гражданства за ряд преступлений. Наркоторговцы стали первыми, кто его проверил на себе.

Главное Управление МВД России по г. Москве напоминает, что одним из оснований для прекращения гражданства Российской Федерации служит совершение лицом преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса Российской Федерации, указанными в статье 24 A3-138, независимо от даты совершения преступления и даты принятия решения о приеме в гражданство Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Так что эти товарищи заработали хороший срок, заодно и лишились российских паспортов.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Наркотики   Питер   Санкт-Петербург   вещества   корабль   партия   судно   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
Владимир 2 часа назад
Че то кучно пошло с "кокосом" Кто то на новый год закупился? Должно быть те же что, на вечеринке Ивлеевой были.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
416
danieldewitte 14 минут назад
Скрин с бельгийского маркета в телеге. Что такое 100кг?! Один Антверпен из спылесосит за 5мин.


????????? ?????? 20 ???


???????? ??????? ( ??????? )

Weight|price

1g = €70,-

????????? ??????? ( ??????? )

Weight|price

0.5g = €30,-
1g = €60,-
3g = €160,-

???????? ????


Weight|price

1g = €60,-
3g = €170,-

3 ???


Weight|price

1g = €30,-
3g = €70,-
5g = €100,-

???????? ( ??????? & ?????? )


Weight|price

1g = €30,-
3g = €80,-
5g = €100,-

???? ( ????????? / ???? )


Weight|price

1g = €30,-
5g = €100,-

??? 250 ??


Pcs|price

5pcs = €30,-
10pcs = €50,-
100pcs of meer bericht me

?????? / ??????? / ?????


1 strip = €20,-
3 strips=€45,-


Bolivian Base/Bori
1.0G €60
5.0G €220


Heroin/ Duru
1.0G €50

@rapidoos
@rapidoos
@rapidoos
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Alex Час назад
У кого-то быдут грустный Новый год
А мид РФ совсем чсто-то загрустил
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2
Игнат Alex Час назад
Пусть мефедрон жрут...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55k
turyst Час назад
12-ти летняя девочка переходит границу Мексики с Соединенными штатами,
неся в руках огромную куклу.
Вдруг из-за кустов выскакивает техасский ренджер, выхватывает из рук
девочки куклу и безжалостно откручивает голову у игрушки.
Неожиданно из куклы начинает сыпаться желтый порошок.
Ренджер спрашивает девочку - Что это?
- Новый детский кокаин!!! - отвечает девочка.
- А почему желтый?
- ТЕПЕРЬ БАНАНОВЫЙ!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
390
Z Z 2 часа назад
Я не пойму - они зелю вообще хотят без праздника оставить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

266754



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Редчайшее в мире существо, которое третий раз встретилось в океане
Редчайшее в мире существо, которое третий раз встретилось в океане
Новый апокалипсис — это поколение зумеров
Новый апокалипсис — это поколение зумеров
Набирающие популярность в сообществах
Что производят в Москве?
Что производят в Москве?
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Подарки к Новому году со скидками
Подарки к Новому году со скидками
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Так и быть, прощаю

Лучшие демотиваторы
Дрон моего детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Прикол#Юмор#ДТП#кино#собака#забавно#Ynews#фильм
#животные#автомобили#факты#интересное#аварии#Автовсячина#кот#шоу бизнес#новый год#полиция
#в мире#автомир#люди#интересно#авто аварии#подборка#дети#природа#Москва#Великобритания
Подарки к Новому году со скидками Подарки к Новому году со скидками Студент получил 15 тысяч рублей штрафа за гонки с полицейскими: с наездом на двух силовиков, стрельбой и жёстким задержанием Студент получил 15 тысяч рублей штрафа за гонки с полицейскими: с наездом на двух силовиков,... В Питере 248 человек отравилось едой из доставки. В пище была кишечная инфекция В Питере 248 человек отравилось едой из доставки. В пище была кишечная инфекция В Перми у борца с наркотиками нашли 200 грамм запрещённых веществ на продажу В Перми у борца с наркотиками нашли 200 грамм запрещённых веществ на продажу В партии бананов в Санкт-Петербурге нашли 50 килограммов наркотиков В партии бананов в Санкт-Петербурге нашли 50 килограммов наркотиков В гибели российского актёра заподозрили пьяного парня на самокате В гибели российского актёра заподозрили пьяного парня на самокате

На что жалуетесь?

Вернуться