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Украинский фотограф обвинил модный бренд в плагиате, заявив, что дизайнеры воруют идеи у бомжа

Украинский фотограф обвинил модный бренд в плагиате, заявив, что дизайнеры воруют идеи у бомжа (5 фото)

Автор:
30 июля 2021 10:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Slavik s Fashion   Vetements   ynews   бомж Славик   мода   образы   шоу бизнес   
1827
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Создатель проекта Slavik’s Fashion Юрко Дячишин несколько лет фотографировал популярного львовского бомжа Славика и вел странички в соцсетях, на которых выкладывал образы бездомного. Кстати, Славик, несмотря на непрезентабельную внешность, так лихо подбирает комплекты одежды, которую находит в мусорках и на свалках, что его "чуйкой" восхищались даже маститые дизайнеры. Восхищались, а потом стали копировать идеи.
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Метки: Slavik s Fashion   Vetements   ynews   бомж Славик   мода   образы   шоу бизнес   
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13  комментариев
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1k
scorpi83 2 часа назад
не воруют, а вдохновляются
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25k
Григорий Полчаса назад
Я не понял, кто одежду-то шьет? Если Славик пошил себе эти вещи, то они украли. Если Ветементы пошили похожие, то возможно и украли, но не у Славика, а у первоначальных авторов, коих очень много.
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13k
Роберт Шекли Час назад
Сейчас такая мода, что не понятно где бомж, а где дизайн
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1k
Фрэнд Час назад
Свитер заправленный в штаны.. Славик это где-то сам стянул. Где ?
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23k
Батончик с маком 2 часа назад
Интересно кем был этот бомж до майдана.
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412
Мурчелло Батончик с маком 58 минут назад
Юропейским дизайнером.
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12k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Хохлы как всегда, в своем репертуаре!
Опять у них что-то украли, то борщ, то название страны, то Булгакова и Циолковского, теперь «модную» одежду львовского бомжа.
Но самое смешное, что одежду бомж не придумывал, не шил, что нашел на помойке, то и носит.
То есть всё это было уже изобретено давно, кем-то поношено и выброшено.
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52k
Похабыч 2 часа назад
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412
Мурчелло Похабыч 55 минут назад
Интересно,в ресторан пускают?
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11k
Вася 2 часа назад
два хача замутили "французский" бренд
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4k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Славик сам ох@уел от такой постановы
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