Украинский фотограф обвинил модный бренд в плагиате, заявив, что дизайнеры воруют идеи у бомжа

"Slavik’s Fashion является источником вдохновения для многих дизайнеров (но не все это признают).

В частности, этот проект вдохновил Vetements на их первую мужскую коллекцию в 2016 году. И если в первый раз об этом упомянули в комментарии Vogue Paris, в новой коллекции, выпущенной под брендом ВТМНЦ 2022, их не было)))", - написал фотограф, приложив в качестве доказательства своей догадки коллажи, сделанные из моделей новой коллекции бренда и образов Славика. Если некоторые из картинок можно назвать похожими с натяжкой, ряд образов будто сделан под копирку.