Украинский фотограф обвинил модный бренд в плагиате, заявив, что дизайнеры воруют идеи у бомжа

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Создатель проекта Slavik’s Fashion Юрко Дячишин несколько лет фотографировал популярного львовского бомжа Славика и вел странички в соцсетях, на которых выкладывал образы бездомного. Кстати, Славик, несмотря на непрезентабельную внешность, так лихо подбирает комплекты одежды, которую находит в мусорках и на свалках, что его "чуйкой" восхищались даже маститые дизайнеры. Восхищались, а потом стали копировать идеи.
Дячишин считает, что модный бренд VTMNTS просто-напросто украл идеи Славика для создания новой коллекции одежды. Об этом он написал в своем Инстаграм.
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"Slavik’s Fashion является источником вдохновения для многих дизайнеров (но не все это признают).
В частности, этот проект вдохновил Vetements на их первую мужскую коллекцию в 2016 году. И если в первый раз об этом упомянули в комментарии Vogue Paris, в новой коллекции, выпущенной под брендом ВТМНЦ 2022, их не было)))", - написал фотограф, приложив в качестве доказательства своей догадки коллажи, сделанные из моделей новой коллекции бренда и образов Славика. Если некоторые из картинок можно назвать похожими с натяжкой, ряд образов будто сделан под копирку.
В частности, этот проект вдохновил Vetements на их первую мужскую коллекцию в 2016 году. И если в первый раз об этом упомянули в комментарии Vogue Paris, в новой коллекции, выпущенной под брендом ВТМНЦ 2022, их не было)))", - написал фотограф, приложив в качестве доказательства своей догадки коллажи, сделанные из моделей новой коллекции бренда и образов Славика. Если некоторые из картинок можно назвать похожими с натяжкой, ряд образов будто сделан под копирку.
Напомним, Дячишин на протяжении нескольких лет вел страничку в Инстаграм, куда выкладывал фото Славика. VTMNTS — это новый проект известных грузинских модельеров Гурама и Демны Гвасалии (последний является основателем французского бренда Vetements). Новая коллекция VTMNTS, в коорой дизайнеры представили около сотни образов с отсылками к стилю 90-х, была представлена 22 июля 2021 года. Пока представители VTMNTS никак не прокомментировали ситуацию с плагиатом, хотя было бы интересно услышать подтверждение или опровержение догадок украинского фотографа.
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Опять у них что-то украли, то борщ, то название страны, то Булгакова и Циолковского, теперь «модную» одежду львовского бомжа.
Но самое смешное, что одежду бомж не придумывал, не шил, что нашел на помойке, то и носит.
То есть всё это было уже изобретено давно, кем-то поношено и выброшено.
Мы тут про новый модуль "Наука", который пристыковался к МКС, а вы хвастаетесь своими бомжами.
На Украине уже совсем нечем похвалиться? Самые большие тризубы из сала и пасочек закончились? Баржа с кавунами скоро приплывет?
Напомнило, как в украинских СМИ регулярно пишут про любую свою глупость, что в Кремль в панике, Путин в истерике и т.д.
Над вами все ржут, а вам всё кажется, что в России у кого-то горит.