Батя на отдыхе: Вин Дизель удивил фанатов своим внешним видом

Актёр Вин Дизель, известный по роли Доминика Торетто в фильмах «Форсаж», отправился на отдых в Италию, и на снимках очевидцев его непросто узнать. Знаменитость выглядит совсем не как безбашенный уличный гонщик, а как типичный папа из мемов, набравший лишний вес, но именно этим он и вызвал добрые ассоциации в глазах поклонников.