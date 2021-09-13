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Батя на отдыхе: Вин Дизель удивил фанатов своим внешним видом

Батя на отдыхе: Вин Дизель удивил фанатов своим внешним видом (5 фото)

Автор:
13 сентября 2021 08:17
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Вин Дизель   знаменитости   италия   лишний вес   отдых   форсаж   
3638
5
Журналисты запечатлели актёра Вина Дизель во время его отдыха в Италии. От пресса звезды франшизы «Форсаж» не осталось и следа.
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Метки: Вин Дизель   знаменитости   италия   лишний вес   отдых   форсаж   
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13  комментариев
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56k
pynh Час назад
Только когда ему будет нужно, он быстро приведет себя в форму... в отличии от многих =)
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1k
Ratibor 6 минут назад
Ну и чего? На чиле, потом режим, диета, сушка, нагрузочку умеренную даст и все будет ОК!
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263
Nevad Black 12 минут назад
как по мне - то не очень похож на Вина
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13
Роман Ефремов Nevad Black 7 минут назад
поддерживаю Вас !
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1k
laptignu Полчаса назад
В порядке вещей: актеры качаются и сушатся чтобы играть крутых парней, после "приходят в норму". Иногда специально полнеют для других ролей.
Такие перепады состояния также способствуют лишнему весу.
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8k
krivsan Полчаса назад
на конец то,нормальной жизнью стал жить,а может он для следующего фильма вес набрал??,давайте накидывать варианты
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11k
Великий Кормчий 37 минут назад
Дядя денюжек заработал - дядя может себе позволить
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896
manul74 Час назад
Это не Вин Дизель. Это Иван Солярка.
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12k
Иван Час назад
Все мы немного Вин Дизель
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123
Misanthrop75 Иван 3 минуты назад
Я не немного, увы...
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