Батя на отдыхе: Вин Дизель удивил фанатов своим внешним видом

3638
5
Журналисты запечатлели актёра Вина Дизель во время его отдыха в Италии. От пресса звезды франшизы «Форсаж» не осталось и следа.
Актёр Вин Дизель, известный по роли Доминика Торетто в фильмах «Форсаж», отправился на отдых в Италию, и на снимках очевидцев его непросто узнать. Знаменитость выглядит совсем не как безбашенный уличный гонщик, а как типичный папа из мемов, набравший лишний вес, но именно этим он и вызвал добрые ассоциации в глазах поклонников.
По информации издания FoxNews , снимки с заметно поправившимся Дизелем сделаны в итальянском городке Портофино, где звезда кино якобы отдыхает с семьёй на яхте.
×
Если Вин Дизель в фильмах «Форсаж» и в его официальном инстаграме выглядит спортивно, то в жизни, похоже, Торетто мало чем отличается от своих 54-летних ровесников. Актёр с его пухлым брюшком, выпирающим над шортами, мог бы вполне сойти за чьего-нибудь дядю или отца.
Снимки вызвали обсуждения в соцсетях, где люди по-разному к ним отнеслись. Некоторые узнали в отдыхающем актере себя.
Источник:
Ссылки по теме:
- Дочь погибшего Пола Уокера выросла красавицей
- 10 знаменитых актеров, которые растолстели до неузнаваемости
- Пузатенький Леонардо Ди Каприо забавно катается на водном самокате
- Жених Шараповой знает, как успокоить теннисистку после поражения
- Волочкова заявила, что больше не вернётся в Россию, и снова выложила фото без купальника
35
Понравилось35
Новости партнёров
Такие перепады состояния также способствуют лишнему весу.