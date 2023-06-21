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Мужчину на глазах у друзей унесло течением горной реки

Мужчину на глазах у друзей унесло течением горной реки

Автор:
21 июня 2023 08:49
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   люди   происшествие   река   течение   экстремал   экстрим   
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В Адыгее мужчина решил искупаться в реке Белой. Он нырнул со скалистого берега вводу и не смог справиться с быстрым течением реки.

Компания друзей отдыхала в станице Даховской Адыгеи. Среди них был и спортсмен - Артур Дамирчари. 28-летний парень всю жизнь любил экстрим. Артур попросил своих друзей снять на видео, как он будет прыгать со скалы в реку. Но случилось несчастье.


- 18 июня унесло течением реки Белой. На данный момент, местонахождение неизвестно. Приметы: брюнет, рост 180 сантиметров, спортивное телосложение. Был в синих плавках. На груди татуировка в виду Анубиса, а на ноге синяк, - рассылают поисковые отряды.

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Метки: Видео   люди   происшествие   река   течение   экстремал   экстрим   
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23  комментария
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10k
Том Сойер 2 часа назад
Просто нет слов.....
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2k
Сергей Викторович 13 минут назад
Собственно, а в чем смысл данного поступка?
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
1k
11k
ScorpionDS Полчаса назад
Что могло пойти не так? Течение реки видно невооруженным взглядом, берег в видимой части крутой и обратно не забраться, никто ни ждет дальше по течению.

Если крепкий и хорошая дыхалка, возможно где-то сможет выбраться, если только порогов не будет.
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173
twincam Полчаса назад
Артура уносит))
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4k
Феликс Дзержинский 38 минут назад
Теперь, там будет сплошной синяк, не только на ноге.
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1k
LisA 40 минут назад
естественный отбор, извиняюсь за цинизм...
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6k
salim777 40 минут назад
Был я в Адыгее, в посёлке Хаджох - это совсем рядом с руслом р.Белая. Река стремительная, шумная, мутная, берег сплошной камень. Только идиот мог решить "искупнуться" в такой реке. Ну выпендрился. Земля пухом. Если найдут ещё.
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9k
Борис Карабанов 44 минуты назад
Фигня вопрос. Я сто раз видел по телевизору такие случаи.Там ниже по течению его без сознания обязательно выловит добрая, не матерящаяся отшельница, вылечит травами, у них приключится любовь и т.д.. (По версии Nitflix - темнокожий отшельник гей.)
А чего, собственно он ожидал? Что река его обратно на берег подаст, как золотую рыбку?
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28k
Serg2001 46 минут назад
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9k
Oleg 51 минуту назад
ээ...а на что он собственно рассчитывал? на "оператора" ? или на друзей, которые стояли вверху по течению или пили в лагере? Это ж надо так самовыпилиться ... хотя , конечно, может он где -то позже и выплыл и теперь по лесам в плавках крадётся обратно к цивилизации...
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16k
Сергей 58 минут назад
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11k
El Niño Час назад
Коротко о пользе татуировок. Синяк на ноге - это больше не примета. Там теперь уйма синяков.
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7k
Горец Ю Час назад
Вроде к берегу пристал. Чего ещё надо? Красную дорожку с оркестром? Сложение спортивное, выберется.
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4k
Капитошка Час назад
Где то там должна тусоваться Нина со спальным мешком.
На груди татуировка в виду Анубиса.
*********
Он и забрал,Анубис.Таскаать воспользовался случаем.
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68
РАТНИК Час назад
Выжить мало шансов - переохлождение , сведёт мышцы , потеряет силы , паника и конец. Есть только единственный шанс , если он смог уцепиться за камни.
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55k
Олег Час назад
Смерть без смысла
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5k
Rubiroid_47 Час назад
Умён не по годам.
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26k
Егор Час назад
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33k
Fat Lynx 2 часа назад
Киста Артурчику... там ныне Белая прям к Аиду течет.
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38k
Вепс 2 часа назад
Что у людей в мозгах? Там со стороны видно что течение очень сильное, буруны и т.д.
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