Мужчину на глазах у друзей унесло течением горной реки

В Адыгее мужчина решил искупаться в реке Белой. Он нырнул со скалистого берега вводу и не смог справиться с быстрым течением реки.
Компания друзей отдыхала в станице Даховской Адыгеи. Среди них был и спортсмен - Артур Дамирчари. 28-летний парень всю жизнь любил экстрим. Артур попросил своих друзей снять на видео, как он будет прыгать со скалы в реку. Но случилось несчастье.
Источник:
- 18 июня унесло течением реки Белой. На данный момент, местонахождение неизвестно. Приметы: брюнет, рост 180 сантиметров, спортивное телосложение. Был в синих плавках. На груди татуировка в виду Анубиса, а на ноге синяк, - рассылают поисковые отряды.
Источник:
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
Если крепкий и хорошая дыхалка, возможно где-то сможет выбраться, если только порогов не будет.
А чего, собственно он ожидал? Что река его обратно на берег подаст, как золотую рыбку?
На груди татуировка в виду Анубиса.
*********
Он и забрал,Анубис.Таскаать воспользовался случаем.