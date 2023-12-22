Как снимали сериал "Зена - королева воинов": кадры со съемок и 25 интересных фактов о сериале

В свое время телеканал СТС показывал много классных сериалов. И одним из моих любимых сериалов на этом телеканале в 90-е были именно "Зена - королева воинов", который по сути является спин-оффом другого сериала "Удивительные странствия Геракла", но который обрел гораздо большую популярность
1. Изначально такого сериала как "Зена - королева воинов" вообще не должно было существовать. Данный персонаж был придуман продюсером Робертом Тапертом для сериала "Удивительные странствия Гаракла", где Зена появлялась всего в трех эпизодах.
Сам же Роберт был фанатом азиатских фильмов про боевые искусства, именно поэтому его Зена и получилась таким вот мастером боевых искусств. Сам же Таперт вдохновлялся тайваньской актрисой Бриджит Лин, а именно ее героиней из фильма "Невеста с белыми волосами".
Но в итоге Зена настолько понравилась зрителям, что создатели решили посвятить ей отдельный сериал. И они не прогадали, так как он действительно стал хитом, затмив "Удивительные странствия Геракла".
2. Изначально роль Зены должна была играть актриса Ванесса Эйнджел, известная по роли компьютерного джина по имени Лиза из весьма интересного сериала "Чудеса науки", который также показывали по телеканалу СТС.
Но из-за того, что Ванесса сильно заболела, создателям срочно пришлось искать замену, и роль была отдана Новозеландской актрисе Люси Лоулесс. Кстати, в 1998 году Люси Лоулесс вышла за продюсера Роберта Таперта.
3. Сериал "Зена - королева воинов" шел с 1995 по 2001 год и состоял из 6 сезонов, которые в общей сложности насчитывали 134 серии.
4. По первоначальному замыслу Зена должна была быть блондинкой, как и героиня Бриджит Лин из фильма "Невеста с белыми волосами", но в итоге ее сделали брюнеткой, хотя сама актриса как раз таки является блондинкой.
5. Забавно, но помимо Зены (а точнее до нее) Люси Лоулесс уже сыграла две разные роли в проектах о Геракле с Кевином Сорбо. Во-первых, она сыграла амазонку в полнометражной ленте "Гаракл и амазонки", а во вторых она сыграла жену кентавра в одной из серий сериала. Именно поэтому некоторые были против того, чтобы Люси, которая уже мелькала в сериале о Геракле, еще и сыграла роль воительницы Зены. Но в итоге роль все равно досталась именно ей.
6. Подругу Зены сыграла американская актриса Рене О'Коннор, которая уже также засветилась в одном из полнометражных фильмов о Геракле. Но продюсеры решили, что раз Зену играет актриса, которая уже несколько раз засветилась в "Геракле", то не будет ничего страшного, если и Рене О'Коннор сыграет нового персонажа.
Кстати, во время своих проб Рене О'Коннор зачитывала свой текст стоя на стуле. В итоге актриса упала со стула. Благо, обошлось без происшествий, но зато эти пробы всем запомнились.
7. Режиссером сериала стал всем известный Сэм Рэйми, который уже был известен по таким фильмам как "Трудная мишень", трилогия "Зловещие мертвецы", "Патруль времени" и конечно же "Удивительные странствия Геракла".
Кстати, позже Сэм Рэйми будет частенько снимать Люси Лоулесс в своих проектах.
8. Кстати, наверняка многие из вас помнят культовый клич Зены. Так вот, точно такой же клич был и у антагониста из фильма "Зловещие мертвецы 3: Армия тьмы" все того же Сэма Рэйми.
9. Сэм Рэйми постоянно старается впихнуть своего брата Тэда Рэйми в свои же фильмы. Сериал "Зана - королева воинов" не стал исключением. Там он сыграл неуклюжего воина Джоксера, влюбленного в Габриель.
10. В оригинале имя Зена (Xena) произносится как Зина. Но видимо локализаторы решили, что воительница с именем Зина - это перебор. Кстати, компания "Xerox" также должна произноситься не как "Ксерокс", а как "Зирокс".
11. В первом сезоне в заставке мы видим в начальных титрах лишь имя Люси Лоулесс, а начиная со второго сезона в заставку вставили еще и Рене О'Коннор. Подругу Зены не планировалось вставлять в начальную заставку, но на этом настояла лично Люси Лоулесс, которая сказала, что Габриель - это также главный персонаж сериала.
12. Одним из любимчиков режиссера Сэма Рэйми является актер Брюс Кэмпбелл, который в свое время сыграл роль Эша в трилогии "Зловещие мертвецы". Вот и в сериалах про Геракла и про Зену для него нашлась весьма значительная роль, а именно роль профессионального вора Автолика.
13. Создатели сериала любили пускать в титрах разнообразные шуточки из разряда "Во время съемок сериала ни одна гарпия не пострадала". Забавно, жалко, что я в детстве об этом не знал.
14. В первом эпизоде сериала в качестве статистов выступали даже члены съемочной группы, а именно операторы, монтажеры и т.д. А все из-за того, что актеры массовки уже ушли, так как рабочий день кончился, а режиссер понял, что некоторые сцены нужно доснять именно в этот момент, так как график поджимал.
15. Сцена с Посейдоном была снята чисто для заставки, и его появление в сериале не планировалось. Но после просмотра первого сезона недовольные зрители "атаковали" продюсеров письмами и звонками с вопросами о появлении Посейдона. В итоге создатели сдались и включили Бога морей во второй сезон.
16. Сейчас американцы чуть ли ни в каждый фильм и сериал стараются вставить нетрадиционную повесточку, от которой уже тошнит, но в 90-е с этим было гораздо строже, особенно для телевидения. Поэтому в проекте "Зена - королева воинов" никогда открытым текстом не говорилось о том, что Зена и Габриель являются больше чем подругами, но намеков на это было более чем достаточно. Если бы сериал снимали в наше время, то поверьте, на этом бы сделали сильный акцент.
С другой стороны такая недосказанность лишь подогревала интерес к сериалу, а фанаты спорили между собой, являются ли Зена и Габриель больше чем подругами или нет.
17. Дублершей Зены, которая и выполняла все трюки и боевые сцены, была актриса и каскадер Зои Белл. Чуть позже она снялась и в фильме Квентина Тарантино "Убить Билла", где являлась дублёршей Умы Турман в боевых сценах.
Как оказалось, Квентин Тарантино был большим фанатом сериала "Зена - королева воинов", и ему настолько понравились боевые сцены в сериале, что он разузнал, кто их на самом деле исполняет, а со временем позвал к себе Зои. Причем,
Помимо фильма "Убить Билла" Зои появилась и в других проектах Тарантино. так, например, в качестве каскадера она снялась в фильме "Бесславные ублюдки", а в качестве актрисы в таких фильмах как "Джанго освобожденный", "Омерзительная восьмерка", "Доказательство смерти" и "Однажды в Голливуде".
18. Во время съемок одного из эпизодов Люси Лоуилесс сломала тазобедренную кость, упав с лошади, из-за чего ей пришлось долго восстанавливаться. И чтобы не терять лишнее время, создатели сняли эпизод со сменой тел, дабы не пришлось задействовать саму Люси.
19. Красивый костюм Зены был сделан из пластика, латуни, перламутра и поролона. По признанию Люси Лоулесс ходить в таком костюме по началу было очень неудобно, но затем она с ним буквально слилась и уже не чувствовала дискомфорта.
Кстати, все костюмы Зены в итоге забрала себе сама Люси Лоулесс, а один из них актриса передала в музей американской истории.
20. Сериал "Зена - королева воинов" вдохновил многих авторов на создание проектов, где в главной роли будут сильные и независимые женщины.
21. Телесериал "Зена - королева воинов" по сути стал отправной точкой в карьере молодого актера Карла Урбана, который сегодня многим известен по главной роли в уже культовом сериале "Пацаны". Причем в "Зене" ему досталось аж две роли - Гай Юлий Цезарь и Эрот (Купидон).
22. Кевину Сорбо, сыгравшего Геракла, сильно не понравилось, что по сути спин-офф с женщиной в главной роли стал намного популярнее, чем оригинальный сериал про Геракла.
Тем не менее, у него складывались прекрасные отношения с самой Люси Лоулесс. Да и вообще, на съемках всегда царила дружеская атмосфера. Кстати, сам Кевин Сорбо в роли Геракла также захаживал в сериал про "Зену".
23. Еще в 2003 году планировался выпуск полнометражной ленты про Зену с теми же актерами, но в итоге фильм так и не увидел свет. Зато в 2017 году было объявлено о перезапуске сериала, но уже с другими актерами. Правда, и сериал постигла та же участь. Из-за творческих разногласий он также не увидел свет, да и видимо уже не увидит.
24. Из-за того, что Люси Лоулесс забеременела во время съемок фильма, пришлось вписать беременность Зены в сценарий. Точно также, кстати, делали и в сериале "Альф", когда исполнительница роли жены главы семейства Энн Шедин забеременела.
25. После того, как съемки финального сезона сериала были завершены, создатели решили сделать спин-офф "Зены" под названием "Габриель", который должен был рассказывать о приключениях подруги Зены, но уже в одиночестве. Но когда создатели получили обратную связь от зрителей, которые писали, что не хотели бы смотреть сериал про Габриель, то от этой идеи отказались.
Источник:
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