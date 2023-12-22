Как снимали сериал "Зена - королева воинов": кадры со съемок и 25 интересных фактов о сериале

Но в итоге Зена настолько понравилась зрителям, что создатели решили посвятить ей отдельный сериал. И они не прогадали, так как он действительно стал хитом, затмив "Удивительные странствия Геракла".

2. Изначально роль Зены должна была играть актриса Ванесса Эйнджел, известная по роли компьютерного джина по имени Лиза из весьма интересного сериала "Чудеса науки", который также показывали по телеканалу СТС.

Но из-за того, что Ванесса сильно заболела, создателям срочно пришлось искать замену, и роль была отдана Новозеландской актрисе Люси Лоулесс. Кстати, в 1998 году Люси Лоулесс вышла за продюсера Роберта Таперта.