Задолго до ролевиков: интересная традиция итальянских турниров с участием живых шахматных фигур

Дело ощутимо запахло керосином, поскольку, сцепись парни между собой, всё завершилось бы массовым кровопролитием, к которому подключились бы вассалы ослеплённых любовью синьоров.

И прагматичный мэр (даром, что ли, занимал такую должность?) предложил выход: сражение в шахматы. Функцию фигур выполнят местные жители. Победитель получит руку и сердце Лионоры, а проигравший в качестве утешительного приза сможет взять в жёны её младшую сестру.