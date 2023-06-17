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Задолго до ролевиков: интересная традиция итальянских турниров с участием живых шахматных фигур

Задолго до ролевиков: интересная традиция итальянских турниров с участием живых шахматных фигур

Автор:
17 июня 2023 16:47
Сообщество : Истории
Метки: Италия   Маростика   Фестиваль   адаптация   игра   легенда   праздник   представление   спектакль   шахматы   
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Маростика – обычный город Италии, который в древности, как и многие другие, часто превращался в поле битвы. Бои на его площадях и улицах разворачиваются и в наши дни. Но очень интересные, необычные и совершенно без жертв.

Баталии в «Шахматном городе», как называют его сами итальянцы, разворачиваются с периодичностью раз в два года. И сражаются в них в люди, изображающие шахматные фигуры.

Битва проходит на центральной площади, которую местный архитектор и художник Мирко Вучетич не только разрисовал, но и полностью декорировал, заодно адаптировав старинную легенду, объясняющую появление традиции.

Без легенд обосновать подобные мероприятия сложно. Да и красивая сказка всегда привлекает больше внимания к событию, туристов и, соответственно, денег в городскую казну. Было или не было на самом деле – теперь уже и не узнать. Но в соответствии с версией Вучетича, в 1494 году два молодых и горячих представителя знатных родов – Ринальдо Д’Ангарано и Вьери да Валлонара полюбили дочь градоначальника Паризио прекрасную Лионору.

Дело ощутимо запахло керосином, поскольку, сцепись парни между собой, всё завершилось бы массовым кровопролитием, к которому подключились бы вассалы ослеплённых любовью синьоров.

И прагматичный мэр (даром, что ли, занимал такую должность?) предложил выход: сражение в шахматы. Функцию фигур выполнят местные жители. Победитель получит руку и сердце Лионоры, а проигравший в качестве утешительного приза сможет взять в жёны её младшую сестру.

Видимо, вся многоходовка задумывалась сразу по нескольким причинам: и разборок избежать, и дочерей пристроить, и с представителями сразу двух авторитетных семей породниться.

Игра состоялась. История умалчивает о том, кто победил, кто проиграл и кто на ком женился (вроде, это был Вьери, которому и благоволила Лионора, но это не точно). Но игра завершилась пиром, двумя свадьбами и всеобщим благоденствием.

А народ так проникся действом, что решил проводить такие сражения регулярно. И теперь по чётным годам в Маростику съезжаются не только местные, но и туристы из других стран, чтобы насладиться действом.

Шахматный турнир – это не просто игра, а масштабное театрализованное костюмированное представление, участие в котором  принимает чуть ли не 1000 человек.

Помимо Шахматного фестиваля в Маростике можно полюбоваться старинными замками и полакомиться местной черешней, которую жители скромной коммуны считают такой особенной, что даже сделали ягоду объектом специальной защиты.

А то, что легенда полностью выдумана несколько переработана и адаптирована – не особенно важно. Ведь ради хорошего настроения и интересного праздника можно закрыть на это глаза.

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Метки: Италия   Маростика   Фестиваль   адаптация   игра   легенда   праздник   представление   спектакль   шахматы   
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