В Канаде одна пожилая семейная пара построила огромный автодом мечты

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Двухэтажную махину назвали «Кочевой монстр», и в нем уместились кухня, кинотеатр, гостиная, спальня, библиотека, ванна, балкон, гараж и даже швейная мастерская.
Почти вся техника в нём питается от солнца, а интернет обеспечивает Starlink. На постройку колесного дворца пенсионеры потратили 5 лет и 16 млн руб.
Кого-то ждёт идеальная старость
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