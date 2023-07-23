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В Канаде одна пожилая семейная пара построила огромный автодом мечты

В Канаде одна пожилая семейная пара построила огромный автодом мечты

Автор:
23 июля 2023 09:50
Сообщество : Автомир
Метки: Канада   автодом мечты   в мире   дом на колесах   круто   люди   фото   
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Двухэтажную махину назвали «Кочевой монстр», и в нем уместились кухня, кинотеатр, гостиная, спальня, библиотека, ванна, балкон, гараж и даже швейная мастерская.

Почти вся техника в нём питается от солнца, а интернет обеспечивает Starlink. На постройку колесного дворца пенсионеры потратили 5 лет и 16 млн руб.

Кого-то ждёт идеальная старость

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Метки: Канада   автодом мечты   в мире   дом на колесах   круто   люди   фото   
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8  комментариев
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36k
Fat boy slim is * in a heaven 58 минут назад
Жизнь в трейлер-парке это идеальная старость? Ну-ну
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8k
Гнев Укупника 4 минуты назад
Плеер забыли )
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8k
Гнев Укупника 4 минуты назад
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16k
ss 9 минут назад
Классная вещь!!!
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6k
ekarataev 44 минуты назад
"пенсионеры потратили 5 лет и 16 млн руб."
рублей )))))
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