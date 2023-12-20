Ревность — та самая перчинка, которая позволяет не потушить пламя страсти

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Хотя иногда ревность переходит все мыслимые границы. Пост о странных ситуациях, в которые попадала практически любая пара.
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Потому что работе - рабочее время, и когда оно заканчивается, нужно о работе забывать.
И "новую фичу с разрабом" надо обсуждать на работе.
Не звонила бы в пятницу вечером по работе - жила бы спокойно.
Есть подозрение, что это сам разраб и попросил жену объяснить руководителю, что звонить по работе нужно в рабочее время.