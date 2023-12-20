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Ревность — та самая перчинка, которая позволяет не потушить пламя страсти

Ревность — та самая перчинка, которая позволяет не потушить пламя страсти

Автор:
20 декабря 2023 21:36
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   девушки и мужчины   измена   подборка   ревность   
1491
16
Хотя иногда ревность переходит все мыслимые границы. Пост о странных ситуациях, в которые попадала практически любая пара.
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Метки: Прикол   Юмор   девушки и мужчины   измена   подборка   ревность   
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6  комментариев
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homerchik 47 минут назад
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Егор 16 минут назад
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1k
Jorr Полчаса назад
Про тимлидку и ревнивую жену разраба могу сказать просто: парень не дурак и постарался, что бы чрез-чур проактивная карьеристка не дёргала его во внерабочее время.
Потому что работе - рабочее время, и когда оно заканчивается, нужно о работе забывать.
И "новую фичу с разрабом" надо обсуждать на работе.
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Kostick 39 минут назад
ревность деструктивна. а уж ежели барышня питается вас на оную спровоцировать - бежать до канадской границы)
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5k
Сергей Семенов 41 минуту назад
>>> 15. Не работала бы тимлидом, не столкнулась бы с этим

Не звонила бы в пятницу вечером по работе - жила бы спокойно.
Есть подозрение, что это сам разраб и попросил жену объяснить руководителю, что звонить по работе нужно в рабочее время.
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142
Falke Сергей Семенов Полчаса назад
Уже давным- давно мне позвонила начальница, когда я был в отпуске и спросила, в городе ли я и могу ли срочно приехать на работу. Я был в городе, но ко мне приятели прилетели из Киева и мы пивом накачивались:))) Я так и сказал, что бешеной собаке сто вёрст не круг и я приеду через полчаса, но бухой, она ответила, что не надо и больше не звонила:)) Иногда перед опуском только спрашивают- что будешь делать? Отвечаю всегда бухать и звонков нет:)))
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