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Мемы из соцсетей. Свежак за 20 декабря

Мемы из соцсетей. Свежак за 20 декабря

Автор:
20 декабря 2023 18:24
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
2285
20
20 декабря 1938 года в СССР были введены трудовые книжки. Кстати, вы знаете, где находится ваша трудовая книжка?
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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7  комментариев
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6k
Трям 47 минут назад
Ура! Тупые маразмы подвезли! А то я уже совсем деградировать перестал...
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34k
Teodor Полминуты назад
Комментарий к фото
выпилило...
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4k
Харон 2 минуты назад
Это как в анекдоте.
Дура-не дура, а свои 3 рубля в день имею.
Так и этот тупица налайкодрочил тупыми постами миллион кармы.
И ведь этому дерьму ставят +....
А это уже настораживает.
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4k
Харон 4 минуты назад
Тупенький пытается картинками опустить до своего уровня понимания юмора?
Не получилось.
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1M
NAZARETH (модер) Полчаса назад
Комментарий к фото
Вот эт точно!!!!!!!!
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21k
babuby 54 минуты назад
5. Абсолютная ложь! По телеку, ты заранее уже знаешь что тебя задолбают рекламными роликами!
8. Не понятно о чём сие творение вообще.
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