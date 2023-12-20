Мемы из соцсетей. Свежак за 20 декабря

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20 декабря 1938 года в СССР были введены трудовые книжки. Кстати, вы знаете, где находится ваша трудовая книжка?
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Дура-не дура, а свои 3 рубля в день имею.
Так и этот тупица налайкодрочил тупыми постами миллион кармы.
И ведь этому дерьму ставят +....
А это уже настораживает.
Не получилось.
8. Не понятно о чём сие творение вообще.