О параноидальном уровне женской ревности

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В этой подборке собраны настолько изысканная женская ревность, которая могла родиться в мозгах очень неуверенной женщины. Возможно, есть иные объяснения патологической ревности, но об этом лучше расскажут психотерапевты.
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3.
Уверен, что эта переписка не выдумана. У вас же тоже есть знакомая, поехавшая от ревности?
9.
Я немного погуглил... И результаты женской ревности просто потрясающие. Угадайте, к чему/кому можно ревновать...
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