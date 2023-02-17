О параноидальном уровне женской ревности

iPhone вызвал полицию и владельца арестовали

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 16 февраля

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 14 февраля

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 15 февраля

Семь раз отмерь — семь раз отрежь

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 13 февраля