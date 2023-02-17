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О параноидальном уровне женской ревности

О параноидальном уровне женской ревности

Автор:
17 февраля 2023 18:34
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   женская ревность   поведение   подборка   ревность   странное поведение   
1252
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В этой подборке собраны настолько изысканная женская ревность, которая могла родиться в мозгах очень неуверенной женщины. Возможно, есть иные объяснения патологической ревности, но об этом лучше расскажут психотерапевты.
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Метки: Прикол   Юмор   женская ревность   поведение   подборка   ревность   странное поведение   
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ 18 минут назад
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45k
Максим Т. 14 минут назад
Комментарий к фото
Э... "ПИСАЛ ей"? "ты понравилась МОЕМУ"?
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Бернгард Кёне

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