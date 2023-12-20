FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Лихие 90-е 10 постов • 8 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Лихие 90-е
У этих часов Casio есть двойное дно! Поднимите циферблат и часы превратятся в...⁠⁠

У этих часов Casio есть двойное дно! Поднимите циферблат и часы превратятся в...⁠⁠

Автор:
20 декабря 2023 18:26
Сообщество : Лихие 90-е
Метки: 90е   Casio   наручные часы   часы   
789
3

Эта старая модель Casio снабжена интересными функциями. Все они спрятаны внутри.

Модель называется Flip-top Calculator. Слово "калькулятор" в принципе все объясняет. Но не до конца. Посмотрите на циферблат - вроде бы все как обычно: метки и стрелки. Где же кнопки и экран для арифметических действий? Под циферблатом!

Часы выпущены в начале девяностых и сопровождались они занятной рекламой. На рекламных плакатах была надпись «Половина из вас хочет хорошо выглядеть, другая половина хочет выглядеть умно». Мол, часы и красивые, и считать умеют.

Эту модель, кстати, до сих пор можно купить в интернете - примерно за 200-250 долларов.

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Лихие 90-е"
Метки: 90е   Casio   наручные часы   часы   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
205
ruslan d Час назад
Вот эти крутые

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 6)
221
Alex 54 минуты назад
Именно "что бы выглядеть умно". Ключевое слово "выглядеть", ибо кроме понтов в этих часах нет никакой практичности. Особенно за такую цену...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Горожанин 2 часа назад
«Половина из вас хочет хорошо выглядеть, другая половина хочет выглядеть умно».
------------
Вот именно, хочет выглядеть умно. А так-то, калькулятор - это не признак ума. Скорее, наоборот. Счёты поинтеллектуальнее будут))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
kaboza 2 часа назад
Как-то калькулятор сразу в мозг пришел...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
78
alexroland 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
78
alexroland 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
AllTime

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

365



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Мастера массажа, у которых есть чему поучиться
Мастера массажа, у которых есть чему поучиться
10+ известных зарубежных пародийных фильмов
10+ известных зарубежных пародийных фильмов
Набирающие популярность в сообществах
Честные признания людей, за которые их не хочется осуждать
Честные признания людей, за которые их не хочется осуждать
Часы вернулись к владельцу спустя 67 лет. Все это время они были в воде. И вот что с ними случилось
Часы вернулись к владельцу спустя 67 лет. Все это время они были в воде. И вот что с...
Вы это серьезно?
Вы это серьезно?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ничего не меняется

Лучшие демотиваторы
Дрон моего детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#интересно#Юмор#аварии#Автовсячина#Ynews#Россия#милота#полиция
#животные#автомир#интересное#Прикол#ДТП#фильм#забавно#кот#новый год#кошка
#машина#в мире#люди#факты#авто аварии#кино#США#конфликт#история#подборка
Подарки к Новому году со скидками Подарки к Новому году со скидками Наручные часы времен СССР и Перестройки Наручные часы времен СССР и Перестройки Дорогие часы украли у пилота Ferrari в центре Милана Дорогие часы украли у пилота Ferrari в центре Милана Брутальные часы в стиле стимпанк Брутальные часы в стиле стимпанк Популярные наручные часы в СССР Популярные наручные часы в СССР "Сам себе завидую!": Киркоров похвастался часами за 25 тысяч долларов "Сам себе завидую!": Киркоров похвастался часами за 25 тысяч долларов

На что жалуетесь?

Вернуться