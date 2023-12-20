У этих часов Casio есть двойное дно! Поднимите циферблат и часы превратятся в...⁠⁠

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Эта старая модель Casio снабжена интересными функциями. Все они спрятаны внутри.
Модель называется Flip-top Calculator. Слово "калькулятор" в принципе все объясняет. Но не до конца. Посмотрите на циферблат - вроде бы все как обычно: метки и стрелки. Где же кнопки и экран для арифметических действий? Под циферблатом!
Часы выпущены в начале девяностых и сопровождались они занятной рекламой. На рекламных плакатах была надпись «Половина из вас хочет хорошо выглядеть, другая половина хочет выглядеть умно». Мол, часы и красивые, и считать умеют.
Эту модель, кстати, до сих пор можно купить в интернете - примерно за 200-250 долларов.
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Метки: 90е Casio наручные часы часы
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Вот именно, хочет выглядеть умно. А так-то, калькулятор - это не признак ума. Скорее, наоборот. Счёты поинтеллектуальнее будут))