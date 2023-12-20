У этих часов Casio есть двойное дно! Поднимите циферблат и часы превратятся в...⁠⁠

Часы выпущены в начале девяностых и сопровождались они занятной рекламой. На рекламных плакатах была надпись «Половина из вас хочет хорошо выглядеть, другая половина хочет выглядеть умно». Мол, часы и красивые, и считать умеют.

Эту модель, кстати, до сих пор можно купить в интернете - примерно за 200-250 долларов.