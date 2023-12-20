Эпичные кадры, сделанные в удачный момент

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Порой секунда решает всё. И фотографы этим пользуются. Они умудряются запечатлеть самые искренние, неожиданные и странные моменты одним нажатием кнопки.
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