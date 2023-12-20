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Эпичные кадры, сделанные в удачный момент

Эпичные кадры, сделанные в удачный момент

Автор:
20 декабря 2023 09:25
Сообщество : Юмор
Метки: Кадры   Прикол   забавно   удачные кадры   удачный момент   фото   
842
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Порой секунда решает всё. И фотографы этим пользуются. Они умудряются запечатлеть самые искренние, неожиданные и странные моменты одним нажатием кнопки.

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Метки: Кадры   Прикол   забавно   удачные кадры   удачный момент   фото   
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