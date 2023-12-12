FISHKINET
Сообщество Юмор 18072 поста • 3640 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
14 идей от смекалистых людей, которые точно знают, что жизнь - сплошной мем

14 идей от смекалистых людей, которые точно знают, что жизнь - сплошной мем

Автор:
12 декабря 2023 11:10
Сообщество : Юмор
Метки: Необычное решение   Прикол   гениально   забавно   инженер   мило   фото   
1527
15

Гениальность некоторых людей просто зашкаливает. Они могут придумать и найти решение при любом раскладе. Даже если оно выглядит бредовым.

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Необычное решение   Прикол   гениально   забавно   инженер   мило   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
28k
Егор 41 минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Pravednik84 48 минут назад
Комментарий к фото
У такой раковины хорошая теплопроводность и большая площадь теплоотдачи. Меня терзают смутные сомнения, что вскипятить воду таким образом в разумные сроки едва ли возможно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Е-Лена 58 минут назад
они умеют все на свете
и поломать и починить
затем что руки золотые
из *опы выросли у них
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

64745



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Не только Gangnam Style, но ещё и крутые вещи: одежда из Южной Кореи набирает популярность
Не только Gangnam Style, но ещё и крутые вещи: одежда из Южной Кореи набирает популярность
В Екатеринбурге силовики нагрянули в торговый центр и устроили проверку документов у мигрантов
В Екатеринбурге силовики нагрянули в торговый центр и устроили проверку документов у...
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Отреставрирована скульптура принцессы Турандот, ранее дважды сломанная нетрезвыми "альпинистами"⁠⁠
Отреставрирована скульптура принцессы Турандот, ранее дважды сломанная нетрезвыми...
Решение по Олимпиаде вынесено
Решение по Олимпиаде вынесено
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Пентхаус для масла

Лучшие демотиваторы
Их любовь проверена годами Здесь можно увидеть отражение их общей истории

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#автомир#ДТП#люди#забавно#позитив#улыбнуло#дети#птицы
#интересно#Юмор#машина#аварии#авто аварии#США#история#Ynews#Еда#Автовсячина
#животные#автомобили#Прикол#кино#интересное#факты#фильм#Великобритания#милота#собака
Решение по Олимпиаде вынесено Решение по Олимпиаде вынесено Альтернативная Википедия, которая покруче вредных советов от Остера Альтернативная Википедия, которая покруче вредных советов от Остера Названия и вывески, мимо которых без улыбки не пройдёшь Названия и вывески, мимо которых без улыбки не пройдёшь Реальные обложки книг, от которые веет странностью Реальные обложки книг, от которые веет странностью 14 фото с ошибками, от которых глаза начинаются слезиться у учителей по-русскому 14 фото с ошибками, от которых глаза начинаются слезиться у учителей по-русскому 14 фото в стиле "Я починилъ", на которые без слёз не взглянешь 14 фото в стиле "Я починилъ", на которые без слёз не взглянешь

На что жалуетесь?

Вернуться