14 идей от смекалистых людей, которые точно знают, что жизнь - сплошной мем

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Гениальность некоторых людей просто зашкаливает. Они могут придумать и найти решение при любом раскладе. Даже если оно выглядит бредовым.
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