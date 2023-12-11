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Пользователи рассказали о новогодних костюмах, которые у них были в детстве

Пользователи рассказали о новогодних костюмах, которые у них были в детстве

Автор:
11 декабря 2023 17:42
Сообщество : Истории
Метки: Прикол   елка   костюм   костюм на новый год   костюм на утренник   праздничная елка   фото   
1377
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Новогодний утренник в детстве ждали все. Кроме родителей, пожалуй. Ведь именно им необходимо было придумывать разные наряды. Пользователи рассказали, в чём они приходили на праздничную ёлку.

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А какой у вас был самый запоминающийся костюм?

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Метки: Прикол   елка   костюм   костюм на новый год   костюм на утренник   праздничная елка   фото   
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6  комментариев
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14k
gavrosh 2 часа назад
Был шахматным королём, трубочистом, ну и ясень пень зайчиком)))
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3k
Vadim Balabanov Полчаса назад
Труднее всего быть Дедом Морозом.
Первый раз в шестнадцать лет, по причине ухода в запой "штатного".
Ты этим зайчикам и снежинкам конкурсы всякие, а они только "А подарки когда?"
Начал понимать причины срыва "штатного"
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18k
тов.Suhov 48 минут назад
Мухомором был, ковбоем был, Шпака не брал...
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8k
xexeylhf 49 минут назад
Сын ходил в логопедическую группу в садике - семь человек, семь пацанов. Воспитатель собрала родителей и сказала: "Будем Белоснежкой и семь гномов". Никто не был против. Сшили из подручных материалов.
Получилось замечательно.
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29k
Ваня Час назад
лыжником и клоуном был... мама служила в театре, так что с пошивом костюмов проблем не было...
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36k
Андрей Иванов 2 часа назад
У меня классика - зайчик
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Спелая кукурузинка

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