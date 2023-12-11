Пользователи рассказали о новогодних костюмах, которые у них были в детстве

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Новогодний утренник в детстве ждали все. Кроме родителей, пожалуй. Ведь именно им необходимо было придумывать разные наряды. Пользователи рассказали, в чём они приходили на праздничную ёлку.
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А какой у вас был самый запоминающийся костюм?
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Первый раз в шестнадцать лет, по причине ухода в запой "штатного".
Ты этим зайчикам и снежинкам конкурсы всякие, а они только "А подарки когда?"
Начал понимать причины срыва "штатного"
Получилось замечательно.