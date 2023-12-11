Пользователи рассказали о новогодних костюмах, которые у них были в детстве

Снеговики, которых слепили очень оригинальные люди

Названия и вывески, мимо которых без улыбки не пройдёшь

Вор подключил украденную Wi-Fi камеру к сети и случайно стал звездой интернета

"Я думала дольше простоит": какую одну и ту же фразу можно сказать флористу и парню