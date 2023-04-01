Как диктаторские амбиции и жажда власти привели Парагвай к катастрофе

Поначалу тот руководил более-менее взвешенно и разумно: дружил и торговал с соседями, наладил сильную военную промышленность и обеспечил рабочие места. Основными экспортными товарами Парагвая были мате и красная древесина. Всё бы ничего, но сильно мешало отсутствие выхода к морю. Об этом пробовали договориться с Бразилией, но её руководство запросило слишком много денег.

Тогда обратились к Уругваю, а вот это уже очень не понравилось Бразилии - с какой стати отвергли их “щедрое” предложение и обратились к соседям? Непорядок. И Бразилия спровоцировала в Уругвае гражданскую войну. Страна разделилась на две части: одна была за Парагвай, вторая за Бразилию. И началась мясорубка, в которую сразу же вмешался Парагвай во главе с Франсиско Солано Лопесом.

Он планировал развернуть в Уругвае три фронта, но для этого нужен был проход через Аргентину, а она отказалась помогать. Тогда Франсиско объявил ей войну.

К Аргентине примкнула Бразилия, а в Уругвае победили силы, недружественные Парагваю. В итоге стране пришлось биться сразу с Аргентиной, Бразилией и Уругваем. Исход был ясен уже тогда, но Франсиско решил пободаться. Шёл 1864 год.

В начале войны у Парагвая даже были успехи: войска одержали несколько побед в крупных битвах, на границе построили сеть фортов и оборонительных сооружений. Но в одиночку он не мог выиграть войну на истощение, у его воинственных соседей было просто больше ресурсов. Речь не только о деньгах, но и людях. Когда началось тотальное наступление, воины Парагвая героически защищались и гибли как мухи. Солдат стало не хватать, Франсиско объявил тотальную мобилизацию. Но эти рекруты были вообще не обучены военному делу и умирали или получали тяжкие увечья в первые же дни на фронте.