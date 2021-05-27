Фотограф Себастьян Сальгадо провел шесть лет в бразильской Амазонии, снимая в черно-белых тонах самый большой тропический лес в мире. 528-страничный том Amazônia объединяет эти фотографии: от аэрофотоснимков, запечатлевших богатый растительностью ландшафт, до искренних портретов коренных народов, проживающих в этом регионе.
В отсутствие цвета снимки Сальгадо особенно подчеркивают естественные контрасты света и текстуры. Они исследуют уникальную природу и культурную среду, с которыми Сальгадо столкнулся во время своих путешествий, когда посетил несколько племен – яномама, ашанинка, яминава, зуруаха, зоэ, куикуро, ваура, камаюра, корубо, марубо, ава и макуши, – чтобы задокументировать их традиции и образ жизни.
«Для меня это последний рубеж, отдельная загадочная вселенная, где огромная сила природы ощущается так, как нигде на Земле, – сказал бразильский фотограф. – Вот протянувшийся до бесконечности лес, в котором обитает одна десятая всех живых видов растений и животных – крупнейшая в мире естественная лаборатория».
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