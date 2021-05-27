В отсутствие цвета снимки Сальгадо особенно подчеркивают естественные контрасты света и текстуры. Они исследуют уникальную природу и культурную среду, с которыми Сальгадо столкнулся во время своих путешествий, когда посетил несколько племен – яномама, ашанинка, яминава, зуруаха, зоэ, куикуро, ваура, камаюра, корубо, марубо, ава и макуши, – чтобы задокументировать их традиции и образ жизни.

«Для меня это последний рубеж, отдельная загадочная вселенная, где огромная сила природы ощущается так, как нигде на Земле, – сказал бразильский фотограф. – Вот протянувшийся до бесконечности лес, в котором обитает одна десятая всех живых видов растений и животных – крупнейшая в мире естественная лаборатория».