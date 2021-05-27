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Захватывающее путешествие по бразильской Амазонии в новой гигантской фотокниге

Захватывающее путешествие по бразильской Амазонии в новой гигантской фотокниге (8 фото)

Автор:
27 мая 2021 08:01
Сообщество : ФотоМир
Метки: Амазония   Амазонка   бразилия   коренные народы   перу   путешествия   фотография   
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Фотограф Себастьян Сальгадо провел шесть лет в бразильской Амазонии, снимая в черно-белых тонах самый большой тропический лес в мире. 528-страничный том Amazônia объединяет эти фотографии: от аэрофотоснимков, запечатлевших богатый растительностью ландшафт, до искренних портретов коренных народов, проживающих в этом регионе.

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Метки: Амазония   Амазонка   бразилия   коренные народы   перу   путешествия   фотография   
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