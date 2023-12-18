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Мыло с кремом и отвертки вместо айфонов получили клиенты СберМегаМаркета

Мыло с кремом и отвертки вместо айфонов получили клиенты СберМегаМаркета

Автор:
18 декабря 2023 19:05
Сообщество : Жить в России
Метки: iPhone   СберМегамаркет   айфон   инструмент   маркетплейс   мыло   обман   отвертки   
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Клиенты платформы СберМегаМаркет смогут в этом году вместо яблочных смартфонов положить под елку мыло и отвертки. «Сюрпризы» от продавцов превзошли все ожидания. Представители маркетплейса сообщили о 62 обманутых покупателях, сообщает BAZA.

Шок и стресс от загадочного исчезновения заветных гаджетов испытали 62 покупателя из разных регионов страны. Как сообщает BAZA, вместо телефонов в посылках были обнаружены либо мыло, либо набор инструментов (в основном, отвертки).

Покупатели, конечно, тут же стали писать жалобы. Получить деньги назад пока не получается: их удерживает маркетплейс. Но хотя бы продавцу деньги не уходили.

При этом продавцы настаивают, что упаковка шла под запись, далее товары отвезли на склад, откуда их развозили курьеры. Вначале подумали на одного из них, проработавшего курьером-водителем всего неделю.

По словам мужчины, он ничего не крал и вообще, не знал, что лежит внутри посылок. Он якобы даже специально парковал машину под камерами, чтобы на него не повесили кражу потерянных вещей», — пишет телеграм-канал.

Мужчину от работы пока отстранили, идет разбирательство. Проверяют четверых продавцов — судя по всему, тех, которые должны были продать айфоны. Посылки, в которых, предположительно, мыло и отвертки, пока дошли не до всех покупателей, так что число жертв, возможно, еще вырастет.

В СберМегаМаркете сообщили, что всем пострадавшим вернут деньги, сейчас проводится проверка четырех продавцов. Baza уточняет, что пока что свои деньги не получили ни магазины, ни обманутые: на время разбирательств сервис их удержал.

Но о подарках на Новый год, скорее всего, придется задуматься снова.

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Метки: iPhone   СберМегамаркет   айфон   инструмент   маркетплейс   мыло   обман   отвертки   
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5  комментариев
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13k
ron 59 минут назад
СберМудни...
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1k
Фидель 2 минуты назад
Одно только слово Сбер уже должно настораживать.
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Alex Полчаса назад
А че, хорошие отвертки.
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Владимир Полчаса назад
Сделали кому-то подарок на НГ.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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