Мыло с кремом и отвертки вместо айфонов получили клиенты СберМегаМаркета

Покупатели, конечно, тут же стали писать жалобы. Получить деньги назад пока не получается: их удерживает маркетплейс. Но хотя бы продавцу деньги не уходили.

При этом продавцы настаивают, что упаковка шла под запись, далее товары отвезли на склад, откуда их развозили курьеры. Вначале подумали на одного из них, проработавшего курьером-водителем всего неделю.

По словам мужчины, он ничего не крал и вообще, не знал, что лежит внутри посылок. Он якобы даже специально парковал машину под камерами, чтобы на него не повесили кражу потерянных вещей», — пишет телеграм-канал.