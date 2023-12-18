Как снимали фильм "Страшилы" (1996): кадры со съемок и 19 интересных фактов о фильме

Такое решение комиссии разозлило Питера Джексона, из-за чего он решил еще больше ужесточить фильм. Так, например, в первоначальном варианте агент ФБР Милтон Даммерс погибал от выстрела в грудь. Но после того фильм получил взрослый рейтинг, Джексон решил "взорвать" голову этому персонажу.

2. Фильм "Страшилы" мог бы оказаться одной из серий культового сериала "Байки из склепа" (1989-1996), но Роберт Земекис, ставший исполнительным продюсером картины, резко высказался против этого, так как посчитал, что это должен быть самостоятельный фильм, а не часть какой-то сторонней серии.