Как снимали фильм "Страшилы" (1996): кадры со съемок и 19 интересных фактов о фильме

Комедийный фильм ужасов «Страшилы» попал на большие экраны в 1996 году. В прокате лента выступила неудачно и не смогла отбить свой бюджет. Считается, что произошло это из-за взрослого рейтинга ленты.
1. Режиссер и сценарист Питер Джексон планировал получить подростковый рейтинг PG-13 для своего фильма, но рейтинговая комиссия ни в какую не хотела идти на уступки. Даже после смягчения некоторых сцен рейтинговая комиссия все равно присвоила фильму "Страшилы" рейтинг R (лица до 17 лет могут смотреть фильм только в присутствии взрослых).
Такое решение комиссии разозлило Питера Джексона, из-за чего он решил еще больше ужесточить фильм. Так, например, в первоначальном варианте агент ФБР Милтон Даммерс погибал от выстрела в грудь. Но после того фильм получил взрослый рейтинг, Джексон решил "взорвать" голову этому персонажу.
2. Фильм "Страшилы" мог бы оказаться одной из серий культового сериала "Байки из склепа" (1989-1996), но Роберт Земекис, ставший исполнительным продюсером картины, резко высказался против этого, так как посчитал, что это должен быть самостоятельный фильм, а не часть какой-то сторонней серии.
3. Трудно было не заметить, что шибанутый агент ФБР Милтон Даммерс носит прическу как у Гитлера. Так вот, именно актер Джеффри Комбс, сыгравший Даммерса, предложил сделать своему персонажу такую прическу, чтобы показать его темню сторону.
Помимо этого, Джеффри Комбс носил черные контактные линзы, а также специальные устройства для ушей, чтобы они выглядели оттопыренными.
Питер Джексон хотел заполучить этого актера, так как ему очень понравилось, как он сыграл в фильме "Реаниматор". Питер Джексон не знал, снимается ли актер в данный момент, поэтому он очень обрадовался, когда Джеффри Комбс согласился на эту роль.
4. Призрак сержанта Хилса (кладбищенского сторожа) - это прямая отсылка на сержанта Хартмана из фильма "Цельнометаллическая оболочка", роль которого исполнил актер Ли Эрми. Питер Джексон и Френсис Уолш намеренно хотели сделать персонажа, который будет некоей пародией на Хартмана.
Но после прохождения множества проб, сценаристы поняли, что ни у кого не получается идеально воплотить этот образ на экране. И тогда они обратились к самому Ли Эрми, чтобы тот исполнил роль призрака сержанта Хилса. Актеру эта идея понравилась и он согласился.
5. Несмотря на то, что многие трюки в фильме Майкл Джей Фокс исполнял лично, он умудрился сломать ногу во время съемок самой простой сцены, которая не предусматривала никаких трюков.
Позже Питер Джексон сказал, что этот перелом стал настоящим благословением, так как за время пока Фокс восстанавливался, он подкорректировал сценарий, так как многие сцены показались ему не нравились.
6. Во время съемок фильма Майкл Джей Фокс периодически на автомате называл призрака "Судью" доком. Естественно, вы поняли, о чем речь. Именно так персонаж Майкла Джей Фокса (Марти МакФлай) называл доктора Эммета Брауна в исполнении Кристофера Ллойда. А тут у нас старый призрак из времен Дикого запада. А я напомню, что действия третьей части фильма "Назад в будущее" разворачивались именно во времена Дикого запада.
Кстати, подробнее о съемках фильма "Назад в будущее" вы можете почитать в моей отдельной статье. Уверен, вам это будет интересно.
7. Питер Джексон никого не рассматривал на роль Фрэнка кроме Майкла Джея Фокса. Но если бы он отказался, то он бы предложил эту роль Мэтью Бродерику или Тому Крузу.
8. Чернокожий актер Чи МакБрайд, сыгравший одного из призраков-помощников Фрэнка по имени Сайрус, без раздумий согласился на роль в фильме "Страшилы". А все из-за того, что он был в восторге от одного из предыдущих фильмов Питера Джексона "Небесные создания".
9. Когда призраки (друзья Фрэнка) нападают на дом Люси и Рэя в самом начале фильма, мы можем заметить летающую статуэтку Элвиса Пресли, после чего Рэй говорит: "Он жив!".
На самом деле это небольшая и малозаметная отсылка. Дело в том, что актер Питер Добсон, сыгравший Рэя, играл молодого Элвиса Пресли в фильме "Форест Гамп", режиссером которого является Роберт Земекис. В фильме "Страшилы" Роберт Земекис является исполнительным продюсером.
10. Питер Джексон частенько снимает свою членов своей семьи в своих фильмах. Например, в фильме "Живая мертвечина" он снял свою мать и некоторых других родственников, а в фильме "Властелин колец" он снимал своих детей в каждой части трилогии.
Фильм "Страшилы" также не был исключением. Помните сцену, где друзья-призраки Фрэнка поднимают троих малышей, чтобы их мать обратилась к услугам Фрэнка? Одного из малышей сыграл трехмесячный сын Питера Джексона - Билли.
11. Кстати, сам Питер Джексон также сыграл эпизодическую роль в этом фильме. Он сыграл панка, с которым Фрэнк столкнулся, когда выходил из здания.
12. Персонаж Патрисия (Пэти) Брэдли, роль которой сыграла актриса Ди Уоллес была названа в честь Патрисии (Пэти) Херст - внучки миллиардера Уильяма Херста, которая была похищена террористами. Похитители издевались над ней на протяжении почти двух месяцев, а затем (после мощной промывки мозгов) Патрисия примкнула к самим террористам.
13. При бюджете в 30 миллионов долларов фильм заработал в прокате 29,3 миллиона. Конечно же, он мог заработать и больше ,если бы не рейтинг R, о котором я говорил в самом начале.
14. Естественно, призраки не взаимодействовали с Фрэнком напрямую. Актеров, сыгравших призраков, снимали отдельно на синем фоне (хромакей).
15. Фильм "Страшилы" стал последним фильмом в карьере Майкла Джея Фокса, где он исполнил главную роль. Из-за прогрессирующей болезни Паркинсона Фокс не смог принимать длительное участие в съемках. Поэтому он в основном ограничивался небольшими ролями ("Марс атакует", "Трасса 60" и др.), сериалах и озвучкой ("Стюарт Литтл").
16. Изначально привратником кладбища должно было быть некое ангелоподобное существо. Более того, с этим персонажем даже были отсняты некоторые сцены. Но в итоге Питер Джексон решил, что лучше убрать откровенно потусторонних существ, оставив лишь призраков людей (ну и собаки). А роль сторожа, как вы уже знаете, была полностью отведена сержанту Хилсу в исполнении Ли Эрми. Да, сержант присутствовал с самого начала, но его роль изначально была куда меньше.
17. Из фильма было удалено немало сцен, в том числе и другая концовка, где Фрэнк разговаривал с призраком судьи. Дело в том, что после съемок хронометраж фильма составлял 2,5 часа, что было очень много для этого фильма.
18. Для того, чтобы показать быстрый полет над городом и кладбищем, были задействованы специально созданные миниатюры локаций. Да и вообще Питер Джексон всегда был фанатом этого дела. Подобное мы могли видеть в фильме "Живая мертвечина", "Властелин колец" и других его проектах.
19. Собака судьи, которую мы видим в кадре, это смесь аниматроники и компьютерной графики.
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