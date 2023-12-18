Замминистра транспорта Подмосковья избили после концерта Басты

Конфликт с другими посетителями мероприятия закончился для чиновника сотрясением мозга. Говорит, что слишком агрессивные люди собрались в «Барвихе Luxury Village».
Заместитель министра транспорта Московской области Дмитрий Минченко решил культурно провести вечер и отправился на концерт рэпера Ноггано (Василий Вакуленко) в Барвихе. По завершению мероприятия супруга чиновника отлучилась а гардероб за вещами, а он успел зацепиться языками с компанией других посетителей. Неизвестно, что им наговорил Минченко, но мужики не стали терпеть и избили замминистра так, что дома ему стало плохо и пришлось вызывать скорую.
Осторожно! В видео содержатся сцены драки!
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Драку остановила охрана, а посетители, помимо концерта, получили еще одно зрелищное мероприятие: очевидцы заявляют, что наблюдающие за потасовкой даже подбадривали дерущихся свистом и криками.
Казалось бы, место не из бюджетных, посетители тоже - не гопники из подворотни, а оказывается, и на таких чинных мероприятиях случаются потасовки.
Как сообщают СМИ, Минченко писать заявление в полицию не стал, но т.к. его госпитализировали с побоями, полиция начала розыск хулиганов.
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Ходил бы на рок-концерты - не пострадал бы !
Тут конечно спор будет решён в пользу того, у чьего "папы" х..р толще.
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мажоры - трипаки чинушу по щщам приласкали )))) наверное он сказал им что рэп - это кал и 3,14здец гопоте
Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации"
Пункт 8 статья 18:
Гражданский служащий обязан: не совершать поступки, порочащие его честь и достоинство.
Уволить этого замминистра по статье к чертям собачьим! В этом будет профилактический смысл, законность и справедливость - в этом заключается реальная связь и диалог с обществом, а не в дешёвом самопиаре.