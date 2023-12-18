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Замминистра транспорта Подмосковья избили после концерта Басты

Замминистра транспорта Подмосковья избили после концерта Басты

Автор:
18 декабря 2023 09:56
Сообщество : Криминал
Метки: Ynews   Барвиха Luxury Village   Баста   Видео   Концерт   Минченко   драка   
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Конфликт с другими посетителями мероприятия закончился для чиновника сотрясением мозга. Говорит, что слишком агрессивные люди собрались в «Барвихе Luxury Village».

Заместитель министра транспорта Московской области Дмитрий Минченко решил культурно провести вечер и отправился на концерт рэпера Ноггано (Василий Вакуленко) в Барвихе. По завершению мероприятия супруга чиновника отлучилась а гардероб за вещами, а он успел зацепиться языками с компанией других посетителей. Неизвестно, что им наговорил Минченко, но мужики не стали терпеть и избили замминистра так, что дома ему стало плохо и пришлось вызывать скорую.


Драку остановила охрана, а посетители, помимо концерта, получили еще одно зрелищное мероприятие: очевидцы заявляют, что наблюдающие за потасовкой даже подбадривали дерущихся свистом и криками.


Казалось бы, место не из бюджетных, посетители тоже - не гопники из подворотни, а оказывается, и на таких чинных мероприятиях случаются потасовки.


Как сообщают СМИ, Минченко писать заявление в полицию не стал, но т.к. его госпитализировали с побоями, полиция начала розыск хулиганов.


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Метки: Ynews   Барвиха Luxury Village   Баста   Видео   Концерт   Минченко   драка   
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16  комментариев
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2k
Илья Час назад
Люблю хорошие новости по утрам.
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35k
Fat Lynx 4 минуты назад
Одобряем...
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1k
thrashbox 6 минут назад
Потому что рэп - это, тащемта, кал. Бгг
Ходил бы на рок-концерты - не пострадал бы !
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9k
mbr 8 минут назад
Чиновник третьего сорта вздумал бычить с мальчиками из золотой молодёжи?


Тут конечно спор будет решён в пользу того, у чьего "папы" х..р толще.
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10k
uehl 14 минут назад
Так после концерта басты или ногано? Хотя, один хрен, дерьмо.
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19k
Shtoppi 14 минут назад
<<...отправился на концерт рэпера Ноггано (Василий Вакуленко) в Барвихе. По завершению мероприятия супруга чиновника отлучилась а гардероб за вещами, а он успел зацепиться языками с компанией других посетителей. Неизвестно, что им наговорил Минченко, но мужики не стали терпеть и избили замминистра так, что дома ему стало плохо и пришлось вызывать скорую.>>
---------
мажоры - трипаки чинушу по щщам приласкали )))) наверное он сказал им что рэп - это кал и 3,14здец гопоте
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4k
Горожанин 20 минут назад
Нажрался и подрался.

Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации"

Пункт 8 статья 18:

Гражданский служащий обязан: не совершать поступки, порочащие его честь и достоинство.

Уволить этого замминистра по статье к чертям собачьим! В этом будет профилактический смысл, законность и справедливость - в этом заключается реальная связь и диалог с обществом, а не в дешёвом самопиаре.
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3k
владимир 23 минуты назад
Ну вот есть же хорошие новости.
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31k
Sama Полчаса назад
Ну и вкусы.
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21k
alexis 42 минуты назад
Он слушает рэп?
Ссылка m.youtube.com
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6k
Alex 49 минут назад
Да и хер с ними. Нехай мочат друг друга.
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11k
Мафусаил 50 минут назад
Надо было наложить трек АИГЕЛ - Пыяла...актуальненько)
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217
ruslan d 50 минут назад
Ну так как в подмосковье ходит транспорт , этим ребятам вообще лучше в народ не выходить . А парни нажили себе проблем ... хотя простые люди наверно туда не ходят ....
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28
Косис Гудронис 51 минуту назад
маловато будет!
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7k
Бу 53 минуты назад
быдло везде, без него никак!
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10k
Борис Карабанов 57 минут назад
Однако, и вкусы у нашей элиты. А ведь, ему, наверное, и другие места для культурного отдыха в Москве и в стране доступны?
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