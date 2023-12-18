Замминистра транспорта Подмосковья избили после концерта Басты

Драку остановила охрана, а посетители, помимо концерта, получили еще одно зрелищное мероприятие: очевидцы заявляют, что наблюдающие за потасовкой даже подбадривали дерущихся свистом и криками.





Казалось бы, место не из бюджетных, посетители тоже - не гопники из подворотни, а оказывается, и на таких чинных мероприятиях случаются потасовки.





Как сообщают СМИ, Минченко писать заявление в полицию не стал, но т.к. его госпитализировали с побоями, полиция начала розыск хулиганов.



