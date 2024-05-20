Илон Маск соблазняет корейских женщин

ИИ (не) на службе человечества

Сейчас очень легко создать цифровую копию любого человека, а копию знаменитостей вообще можно уже готовую скачать. Илон Маск находится в топе людей, под которые делают маски в нейросетях.

Лже-маск переписывался с несколькими женщинами в соц. сетях, а чтобы повысить доверие к себе, то щедро делился подробностями личной жизни семьи Маск. Активно выдумывал, что водит детей от своих прошлых браков в SpaceX каждые выходные, а ездят они все на Тесле. И что устал уже мотаться между Техасом, где стоит завод Tesla, то во Флориду, где находится SpaceX.