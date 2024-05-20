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Илон Маск соблазняет корейских женщин

Илон Маск соблазняет корейских женщин

Автор:
20 мая 2024 09:40
Сообщество : Мошенничество
Метки: Видео   Илон Маск   Корея   Юмор   женщины   мошенники   соблазн   
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У нас раньше интернет-мошенники представлялись принцами из Африки. Но народ в Южной Корее Африкой не заманишь, они все очень современные, технологичные и продвинутые. Потому мошенники успешно разводят корейцев при помощи Илона Маска.

Король новых технологий разводит южнокорейских женщин, как более доверчивых, на десятки тысяч долларов. При этом собралось целое комбо, потому что женщина, которая потратила больше всех, - 70 миллионов корейских вон (50 тысяч долларов) – была убеждена, что у них с Маском развивается роман.

ИИ (не) на службе человечества

Сейчас очень легко создать цифровую копию любого человека, а копию знаменитостей вообще можно уже готовую скачать. Илон Маск находится в топе людей, под которые делают маски в нейросетях.

Лже-маск переписывался с несколькими женщинами в соц. сетях, а чтобы повысить доверие к себе, то щедро делился подробностями личной жизни семьи Маск. Активно выдумывал, что водит детей от своих прошлых браков в SpaceX каждые выходные, а ездят они все на Тесле. И что устал уже мотаться между Техасом, где стоит завод Tesla, то во Флориду, где находится SpaceX.

Более сострадательные от природы женщины начинали сопереживать его замотанности и подсаживались на эмоциональную иглу. Тем более рассказы Маска о поездках совпадали с американскими новостями о нем (мошенник и жертвы, видимо, читали одни и те же корейские новостные сайты).

ИИ позволял делать видеозвонки с максимально реалистичной внешностью Маска и «американским» задником. Во время звонков Маск признавался в любви и говорил, что хочет, чтобы она разбогатела, ведь она «такая хорошая».

Постепенно он начал давать советы, куда лучше вложить средства, и даже дал ссылки, куда платить. Ожидаемо, все это были переводы на счета, которые тут же опустели. И ему так охотно переводили, что того и гляди можно по богатству с реальным Маском потягаться.

Что характерно – мошенника пока не поймали. Он так хорош в шифровке своей личности и киберпреступлениях с криптовалютой, что шансов поймать его мало.

А когда полиция позвонила по номеру, с которым общалась главная пострадавшая, обратившаяся все таки к закону, на том конце сказали:

«Не могу говорить, в Америке сейчас ранее утро». Никогда не выходит из образа!

Китай уже давно «прошаренный»

Любопытно, что аферы с ИИ гораздо чаще случаются в Китае, чем в Корее, потому у южнокорейских женщин не оказалось прививки от подделки.

В Китае же каждую неделю очередная новость, как какая-то девушка выдавала себя то за жительницу горной деревни при помощи нейросети. То вообще у блогера-украинки украли внешность и сделали из нее цифровой аватар, чтобы продавать на Таобао русские конфеты.

Потому в Китае довольно жестко относятся к блогерам, которые используют нейросети, даже если те никакой дезинформации не несут. Например, вы знали, что в Китае запрещен Chat GPT? Попробовать его можно только через ВПН.

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Метки: Видео   Илон Маск   Корея   Юмор   женщины   мошенники   соблазн   
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