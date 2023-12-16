Тренеры детских хоккейных команд устроили побоище на глазах подопечных

Инцидент произошёл сегодня, 16 декабря, на хоккейном турнире Hockey Сhance среди команд 2016 года рождения. Встреча детских хоккейных команд "Красная машина-Юниор" и "Крылья Советов" проходила на "Арене Арктика" в Москве.





Во втором периоде матча при счете 4:3 в пользу "Красной Машины" Павел Платонов, тренер "Крыльев", напал на коллегу Никиту Илларионова. Он повалил того на лёд и начал жестоко избивать. Разнять дерущихся удалось только после вмешательства судьи.