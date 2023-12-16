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Тренеры детских хоккейных команд устроили побоище на глазах подопечных

Тренеры детских хоккейных команд устроили побоище на глазах подопечных

Автор:
16 декабря 2023 22:40
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Москва   детские команды   потасовка   тренеры   хоккей   
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Ни полиция, ни хоккейные функционеры ещё не успели полноценно отреагировать на потасовку. Но зачинщику обещают большие проблемы.

Инцидент произошёл сегодня, 16 декабря, на хоккейном турнире Hockey Сhance среди команд 2016 года рождения. Встреча детских хоккейных команд "Красная машина-Юниор" и "Крылья Советов" проходила на "Арене Арктика" в Москве.


Во втором периоде матча при счете 4:3 в пользу "Красной Машины" Павел Платонов, тренер "Крыльев", напал на коллегу Никиту Илларионова. Он повалил того на лёд и начал жестоко избивать. Разнять дерущихся удалось только после вмешательства судьи.

Причины конфликта неизвестны, но Платонову грозит, как уголовное разбирательство, так и дисциплинарное. Директор хоккейного клуба "Крылья Советов" Алёна Крылова, заявила, что пока не успела поговорить с драчливым подчинённым и хочет выслушать его версию произошедшего.


"Полагаю, что если ситуация произошла, то вероятно, не на пустом месте, что-то этому способствовало, но будем выяснять. Тренер - это человек, который должен в любой ситуации держать себя в руках, и спросим с него. Полагаю, что беседа состоится уже завтра. За неспортивное поведение, если так можно выразиться в данной ситуации, санкции будут в отношении тренера.


Но какие – решение будет принято после того, как выслушаем его точку зрения и его видение произошедшей ситуации от первого лица", — прокомментировала ситуацию директор клуба.

К слову, "Крылья Советов" в итоге выиграли со счётом 8:5. Платонов, видимо, знает, как вдохновить своих подопечных на разгром соперников.


Что касается уголовного преследования, то адвокат Ахмед Шериев рассказал "Матч ТВ", что Платонову грозят лишь исправительные работы.


"Опять же нужно понимать, было ли провоцирование нападавшего со стороны потерпевшего оскорблениями. В таком случае может быть смягчение. Я считаю, что здесь будет обоюдка — люди друг на друга могут написать заявление, а там уже полиция будет разбираться в ситуации.


Думаю, что тут будут 115 или 116 статьи УК РФ. Наказание по ним — максимум исправительные работы", — дал оценку ситуации адвокат.


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Метки: Видео   Москва   детские команды   потасовка   тренеры   хоккей   
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7  комментариев
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21k
babuby 20 минут назад
Пожизненная дисквалификация, запрет на преподавательскую и тренерскую деятельность, и далее смотреть что там по телесным.
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145
Топор плывёт 16 минут назад
После такого, матч надо было останавливать. Это же не игроки. Тренер команды 7-ми летних детей должен держать себя в руках. Это же первокласники. Что они будут думать о взрослых после этого.
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145
Топор плывёт babuby 17 секунд назад
Вероятно, на конечный результат повлияло то, что 7-ми летние детишки побоялись, что великовозрастный 33-летний дяденька тренер команды соперника побьёт их тоже и слили игру. Я не могу их за это осуждать. Вы считаете, что это правильно? Или это сарказм?
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36k
Андрей Иванов 44 минуты назад
Показывают как правильно биться на льду. Хоккей жёсткая игра
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