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7 исторических фотографий, которые надо посмотреть

7 исторических фотографий, которые надо посмотреть (8 фото)

Автор:
22 марта 2022 02:36
Сообщество : RealFishki
Метки: архив   ретро   снимок   фото   фотограф   эпоха   
914
8

В этих снимках - целая эпоха. Весёлая, грустная и ушедшая навсегда.

Такие фотографии - это дух времени. И о нём они рассказывают больше, чем тысяча слов.


Истинная красота

Александр Грюнблат сделал это фото в 1900-м году. Это крестьянка у ткацкого станка в Кинешемском уезде Костромской губернии.

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Царский слон

Фото прямиком из 1914 года. Николай II кормит слона хлебом. Это животное - подарок князя Абиссинии.

Мука в разноцветных мешках

1933-й год, в США разгар великой депрессии. В то время муку фасовали в цветастые мешки. Почему? Потому что потом из них шили платья и нижнее бельё. Безотходное производство.

Ковбои из Голландии

В 1973 году страны ОАПЕК остановили поставки нефти в западные страны. Так они решили отомстить за то, что Запад поддержал Израиль во время войны Судного дня. Результат налицо - стальных коней сменили на настоящих. В прямом смысле.

Москва слезам не верит

Одна из улиц столицы, 1979 год. Полным ходом идут снимки шикарного и всем известного фильма. На фото - хоккеист Гурин раздаёт поклонникам автографы и улыбается счастливой супруге. У них пока ещё всё хорошо. Потом эпизод вырезали во время монтажа.

Потерянная Америка

Калифорния образца 1979 года. Все кризисы уже позади, впереди американцев ждут беззаботные 1980-е, которые многие из них сейчас называют лучшим периодом в своей жизни. На фото девушка несётся по солнечной аллее Пальм. И только ветер в лицо.

Лучики добра

Самое страшное фото в этой подборке. На снимке две девчонки позируют в школьной форме и прямо излучают молодость, здоровье и красоту. Впереди у них - целая жизнь. Вот только это фото сделано в 1985 году в городе Припять. Примерно через год произойдет авария на Чернобыльской АЭС и Припять превратится в город-призрак.

Эти фото похожи на капсулы времени: в каждой лежит частичка прошлого. И его полезно знать, чтобы раз за разом не повторять одни и те же ошибки.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: архив   ретро   снимок   фото   фотограф   эпоха   
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Viktor Час назад
Где-то мы уже про это слышали!

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24k
Ваня 5 минут назад
все равно - мы все умрем... но давайте смотреть на жизнь веселее...
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