7 исторических фотографий, которые надо посмотреть

В этих снимках - целая эпоха. Весёлая, грустная и ушедшая навсегда.
Такие фотографии - это дух времени. И о нём они рассказывают больше, чем тысяча слов.
Истинная красота
Александр Грюнблат сделал это фото в 1900-м году. Это крестьянка у ткацкого станка в Кинешемском уезде Костромской губернии.
Царский слон
Фото прямиком из 1914 года. Николай II кормит слона хлебом. Это животное - подарок князя Абиссинии.
Мука в разноцветных мешках
1933-й год, в США разгар великой депрессии. В то время муку фасовали в цветастые мешки. Почему? Потому что потом из них шили платья и нижнее бельё. Безотходное производство.
Ковбои из Голландии
В 1973 году страны ОАПЕК остановили поставки нефти в западные страны. Так они решили отомстить за то, что Запад поддержал Израиль во время войны Судного дня. Результат налицо - стальных коней сменили на настоящих. В прямом смысле.
Москва слезам не верит
Одна из улиц столицы, 1979 год. Полным ходом идут снимки шикарного и всем известного фильма. На фото - хоккеист Гурин раздаёт поклонникам автографы и улыбается счастливой супруге. У них пока ещё всё хорошо. Потом эпизод вырезали во время монтажа.
Потерянная Америка
Калифорния образца 1979 года. Все кризисы уже позади, впереди американцев ждут беззаботные 1980-е, которые многие из них сейчас называют лучшим периодом в своей жизни. На фото девушка несётся по солнечной аллее Пальм. И только ветер в лицо.
Лучики добра
Самое страшное фото в этой подборке. На снимке две девчонки позируют в школьной форме и прямо излучают молодость, здоровье и красоту. Впереди у них - целая жизнь. Вот только это фото сделано в 1985 году в городе Припять. Примерно через год произойдет авария на Чернобыльской АЭС и Припять превратится в город-призрак.
Эти фото похожи на капсулы времени: в каждой лежит частичка прошлого. И его полезно знать, чтобы раз за разом не повторять одни и те же ошибки.
Источник:
АНТИФИШКИ
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