7 исторических фотографий, которые надо посмотреть

Такие фотографии - это дух времени. И о нём они рассказывают больше, чем тысяча слов.

Истинная красота

Александр Грюнблат сделал это фото в 1900-м году. Это крестьянка у ткацкого станка в Кинешемском уезде Костромской губернии.