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28 необычных вещиц, секрет которых разгадан

28 необычных вещиц, секрет которых разгадан

Автор:
15 декабря 2023 13:23
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: вещь   интересно   как это работает   мир   объяснение   применение   
3295
29

Случалось ли вам видеть странные предметы, назначение которых непонятно? К счастью, есть онлайн-сообщество "Что это за штука", в котором коллективный разум помогает разобраться в происхождении и предназначении самых загадочных вещей.

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Феромонный отпугиватель от короеда.


Держатель для туалетной бумаги.


Aegishjalmur/Ægishjálmr (шлем благоговения и ужаса) - один из самых известных символов викингов, используется для защиты воинов и наведения страха на врагов.


Серебряное женское портмоне с зеркалом, изготовлено в 1920-х.


Похоже на зуб мастадонта.


Это штифт, который держит кусачки для ногтей.


Челюстная кость кита.


Элемент современного ЖК-проектора. Белый свет разделяется на три потока. Каждый луч проходит через свою монохромную матрицу, формирующую картинку соответствующего цвета, а затем все три совмещаются при помощи призмы. Полученное изображение проецируется на экран.


Это средство для отпугивания животных.


Контейнер для очистки контактных линз.


Приспособление для выдавливания зубной пасты.


Это, должно быть, минерал марказит.


"Ракета-носитель Spacex falcon 9 входит в атмосферу".


Ножницы предназначены специально для срезания верхушки яйца всмятку.


Тревожная кнопка.


Это держатель для сигарет. Цветок открывается, а бусины помогают закрепить сигарету.


Таймер для варки яиц и подставки


Это камера слежения. Делает снимки, когда улавливает движение.


Так указываются характеристики стекла.


Это слизевик.


Угольная печка.


Устройство для укупорки бутылок.


Индийская ваза из латуни.


Инструмент для выдавливания чёрных точек на лице.


Ушко для удочки.


Дрейдл - волчок, с которым, согласно традиции, дети играют во время еврейского праздника Ханука.


Индикатор влажности. Смесь, которая темнеет по мере высыхания.


Коаксиальный кабель.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вещь   интересно   как это работает   мир   объяснение   применение   
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13  комментариев
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9k
Фельдъегерь 2 часа назад
чувак не знает что такое коаксиальный кабель и зачем он нужен? как он жил до этого во всех домах куда переезжал, кто ему телевизор подключал?
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24k
SolomonA 7 минут назад
"Феромонный отпугиватель от короеда."
Это оксюморон. Из серии "белая чернота".
Феромоны - вещества для привлечения половых партнеров. Вещества для отпугивания - репелленты.
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10k
Мариус Полчаса назад
Честное слово... для сиг брал)))
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710
Руслан 39 минут назад
У меня такая же штука туалетку держит, только белая и из пластика =)
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1k
София Час назад
17. Интересно, этот таймер издаёт звук, когда время заканчивается?
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17k
sos1960sos Час назад
Ушко для удочки!? Ну да, ну да...
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