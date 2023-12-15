28 необычных вещиц, секрет которых разгадан

Случалось ли вам видеть странные предметы, назначение которых непонятно? К счастью, есть онлайн-сообщество "Что это за штука", в котором коллективный разум помогает разобраться в происхождении и предназначении самых загадочных вещей.
Феромонный отпугиватель от короеда.
Держатель для туалетной бумаги.
3. "Что это за символ на заднем стекле проезжающего мимо автомобиля? Видели в Джорджии, недалеко от Атланты"
Aegishjalmur/Ægishjálmr (шлем благоговения и ужаса) - один из самых известных символов викингов, используется для защиты воинов и наведения страха на врагов.
Серебряное женское портмоне с зеркалом, изготовлено в 1920-х.
Похоже на зуб мастадонта.
Это штифт, который держит кусачки для ногтей.
Челюстная кость кита.
Элемент современного ЖК-проектора. Белый свет разделяется на три потока. Каждый луч проходит через свою монохромную матрицу, формирующую картинку соответствующего цвета, а затем все три совмещаются при помощи призмы. Полученное изображение проецируется на экран.
9. "Увидел на газоне соседа, устройство издаёт высокочастотный звук, когда я прохожу мимо него"
Это средство для отпугивания животных.
Контейнер для очистки контактных линз.
Приспособление для выдавливания зубной пасты.
Это, должно быть, минерал марказит.
"Ракета-носитель Spacex falcon 9 входит в атмосферу".
Ножницы предназначены специально для срезания верхушки яйца всмятку.
Тревожная кнопка.
Это держатель для сигарет. Цветок открывается, а бусины помогают закрепить сигарету.
Таймер для варки яиц и подставки
Это камера слежения. Делает снимки, когда улавливает движение.
Так указываются характеристики стекла.
Это слизевик.
Угольная печка.
Устройство для укупорки бутылок.
Индийская ваза из латуни.
Инструмент для выдавливания чёрных точек на лице.
Ушко для удочки.
Дрейдл - волчок, с которым, согласно традиции, дети играют во время еврейского праздника Ханука.
Индикатор влажности. Смесь, которая темнеет по мере высыхания.
Коаксиальный кабель.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Это оксюморон. Из серии "белая чернота".
Феромоны - вещества для привлечения половых партнеров. Вещества для отпугивания - репелленты.
Кольцо для удилища, старое, еще без твердой вставки, да еще и раздавленное.