Благодаря любителям поперечного разреза мы можем взглянуть на "внутренний мир" вещей. Подобные ресурсы поощряют наше стремление к знаниям и дают ответы, которых мы так жаждем.Тут и снаряды, и круизные лайнеры, и автомобили. Даже самое обычное становится интересным, если взглянуть изнутри.