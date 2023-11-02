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20+ самых разных вещей в разрезе

20+ самых разных вещей в разрезе

Автор:
02 ноября 2023 11:29
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: вещь   изнутри   интересно   объект   предмет   разрез   
1816
24

Благодаря любителям поперечного разреза мы можем взглянуть на "внутренний мир" вещей. Подобные ресурсы поощряют наше стремление к знаниям и дают ответы, которых мы так жаждем.Тут и снаряды, и круизные лайнеры, и автомобили. Даже самое обычное становится интересным, если взглянуть изнутри.

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Проект обошелся в 100 млн долларов.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вещь   изнутри   интересно   объект   предмет   разрез   
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16  комментариев
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133
PsyDoza Frankenschpökel Час назад
Больше всего впечатлил батончик
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25k
СергейПименов Минуту назад
Мне через месяц где то коронарное шунтирование будут делать. Выложу потом фотки...в разрезе.
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22k
babuby 8 минут назад
18. Это шрапнельный снаряд. И при том, оснащённый взрывателем с изменяемым временем задержки. Крутишь такому взрывателю "голову", внутри совмещаются разные каналы с замедлительным составом, и каждая вариация совмещения расчитана на своё время. Снаружи нарисованы циферки в секундах.
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Maximvs 10 минут назад
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60k
Александр 11 минут назад
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14k
Minos 13 минут назад
Ссылка youtu.be
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Дмитрий 16 минут назад
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3k
Pioner76 40 минут назад
20. Opel Omega.
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27k
Егор 41 минуту назад
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1k
klklkl 45 минут назад
Круизные лайнеры не надо разрезать. Их так строят.
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7k
V2.Smirnov 45 минут назад
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Алексей 46 минут назад
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7k
pilgrimnl 47 минут назад
опель омега, а не вектра
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