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Благодаря любителям поперечного разреза мы можем взглянуть на "внутренний мир" вещей. Подобные ресурсы поощряют наше стремление к знаниям и дают ответы, которых мы так жаждем.Тут и снаряды, и круизные лайнеры, и автомобили. Даже самое обычное становится интересным, если взглянуть изнутри.
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3. Компания Silversea разделила круизный лайнер пополам и добавила еще 15 метров пространства
Проект обошелся в 100 млн долларов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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