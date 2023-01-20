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Нестандартная подача обычных вещей

Нестандартная подача обычных вещей

Автор:
20 января 2023 15:28
Сообщество : ФотоМир
Метки: Животное   вещь   интересно   мир   подача   предмет   фото   
1938
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Переизбыток информации в современном мире привёл к тому, что люди стали довольно безэмоциональными. И нас сложно чем-то удивить, вызвать настоящие яркие и искренние эмоции.

Однако удивить, опечалить и порадовать могут и обычные обыденные вещи. Если их подать под неожиданным соусом бытия.

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Наверняка каждый бы хотел хоть недельку пожить в таком домике, отгородившись от цивилизации.

Хотя, как знать: может на этом месте появится что-то шедевральное.

Все же это настоящая собака, просто сфотографированная через стекло.

Истинный художник может создать шедевр на чём угодно. Даже на спиле ствола.

Главное, чтобы соседям что-то из постирушки не приглянулось.

Парни лихо решили вопрос с карнавальными костюмами. А что потом пришлось выпить содержимое пивошляп – так это издержки производства.

Оно действительно когда-то было живым и стучало в груди кита. Неоднозначное фото, которое у всех вызывает эмоциональный отклик.

Когда у человека руки растут из нужного места, то даже бросовый материал он способен превратить в шедевр.

Если правила написаны, то они для всех. Это и голубю понятно.

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Метки: Животное   вещь   интересно   мир   подача   предмет   фото   
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2  комментария
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690
Йожик Час назад
Комментарии ужасны. Особенно про потом выпить шляпы (весом видимо по 60кг каждая. Автор, это ваши личные мысли или это копипаст?
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