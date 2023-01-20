Нестандартная подача обычных вещей

Переизбыток информации в современном мире привёл к тому, что люди стали довольно безэмоциональными. И нас сложно чем-то удивить, вызвать настоящие яркие и искренние эмоции.
Однако удивить, опечалить и порадовать могут и обычные обыденные вещи. Если их подать под неожиданным соусом бытия.
Наверняка каждый бы хотел хоть недельку пожить в таком домике, отгородившись от цивилизации.
Хотя, как знать: может на этом месте появится что-то шедевральное.
Все же это настоящая собака, просто сфотографированная через стекло.
Истинный художник может создать шедевр на чём угодно. Даже на спиле ствола.
Главное, чтобы соседям что-то из постирушки не приглянулось.
Парни лихо решили вопрос с карнавальными костюмами. А что потом пришлось выпить содержимое пивошляп – так это издержки производства.
Оно действительно когда-то было живым и стучало в груди кита. Неоднозначное фото, которое у всех вызывает эмоциональный отклик.
Когда у человека руки растут из нужного места, то даже бросовый материал он способен превратить в шедевр.
Если правила написаны, то они для всех. Это и голубю понятно.
Источник:
- Поразительные фото – позитивные и грустные, которые помогут чуть больше узнать о мире
- Необъяснимая мистика современных будней
- Мир повседневных открытий и безграничных фантазий
- Удивительные жители Земли, похожие на пришельцев из других миров
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