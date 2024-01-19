Побег кролика не удался 

Кролики — очень хорошие прыгуны. Их мощные лапки позволяют им ловко убегать от хищников и совершать невероятные прыжки в длину и высоту. Ушастым всегда стоит помнить об этой прекрасной особенности, иначе они рискуют попасть в очень неловкую ситуацию, как герой из видео.

Этот домашний кролик хотел устроить побег из своей домашней тюрьмы, но в один момент вся его гениальная задумка рухнула.