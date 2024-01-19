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Побег кролика не удался&nbsp;

Побег кролика не удался 

Автор:
19 января 2024 08:04
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   в мире   животные   кролик   побег   
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Кролик решил сбежать из своей домашней "тюрьмы", но в один момент у него всё пошло не по плану. Неудачный побег питомца попал на видео.

Кролики — очень хорошие прыгуны. Их мощные лапки позволяют им ловко убегать от хищников и совершать невероятные прыжки в длину и высоту. Ушастым всегда стоит помнить об этой прекрасной особенности, иначе они рискуют попасть в очень неловкую ситуацию, как герой из видео.

Этот домашний кролик хотел устроить побег из своей домашней тюрьмы, но в один момент вся его гениальная задумка рухнула.

А все из-за того, что кролик не захотел воспользоваться своими прыгучими лапками и перепрыгивать решетку. Как итог, зловещая конструкция предательски упала на пушистика. После такого казуса ушастику оставалось лишь смириться со своей судьбой и принять неестественную для своего вида жидкую форму.

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Метки: Видео   Прикол   в мире   животные   кролик   побег   
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