Побег кролика не удался 

Кролик решил сбежать из своей домашней "тюрьмы", но в один момент у него всё пошло не по плану. Неудачный побег питомца попал на видео.
Кролики — очень хорошие прыгуны. Их мощные лапки позволяют им ловко убегать от хищников и совершать невероятные прыжки в длину и высоту. Ушастым всегда стоит помнить об этой прекрасной особенности, иначе они рискуют попасть в очень неловкую ситуацию, как герой из видео.
Этот домашний кролик хотел устроить побег из своей домашней тюрьмы, но в один момент вся его гениальная задумка рухнула.
А все из-за того, что кролик не захотел воспользоваться своими прыгучими лапками и перепрыгивать решетку. Как итог, зловещая конструкция предательски упала на пушистика. После такого казуса ушастику оставалось лишь смириться со своей судьбой и принять неестественную для своего вида жидкую форму.
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