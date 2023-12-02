Эксперты уверены, что падающая башня Гаризенда упадёт

А вы знали сколько всего в мире падающих башен? 55, правда, одну из них разрушили в 2017 году, но все же. Зачем вам эта информация, я понятия не имею, но вот теперь живите с этим.
Вот и еще одна падающая башня решила покинуть список и упасть. Находится эта своенравная средневековая башня Гаризенда в итальянском городе Болонья, рядом с другой еще более высокой и кривой башней Азинелли.
Башню Азинелли построили в начале 12 века, ее высота 97,2 метра, а наклон верхней части от оси составляет 2,2 метра. Через 2 столетия местные строители решили утереть нос предкам и построить ровную высокую башню, но что-то пошло не так. В итоге они за три года возвели 60-метровую башню, с креном уже в более 3 метра. Через несколько лет было принято решение уменьшить высоту опасной башни до 48 метром, верхушку благополучно разобрали, так она и просуществовала до нашего времени.
Дабы башни не рухнули на головы зевакам, их регулярно реставрируют, но в октябре 2023 года показания датчиков, которые измеряют движение древних башен, показали на увеличение наклона. Власти города приняли решение обнести башню забором и перекрыли движение на близлежащих улицах и запретили туристам подниматься на опасный объект.
Вот только не известно, когда же Гаризенда все-таки упадет, сами же эксперты уверены, что упасть должна непременно, но дату падения благоразумно не уточняют.
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