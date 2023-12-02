Эксперты уверены, что падающая башня Гаризенда упадёт

Дабы башни не рухнули на головы зевакам, их регулярно реставрируют, но в октябре 2023 года показания датчиков, которые измеряют движение древних башен, показали на увеличение наклона. Власти города приняли решение обнести башню забором и перекрыли движение на близлежащих улицах и запретили туристам подниматься на опасный объект.

Вот только не известно, когда же Гаризенда все-таки упадет, сами же эксперты уверены, что упасть должна непременно, но дату падения благоразумно не уточняют.