FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 7241 пост • 3081 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
Эксперты уверены, что падающая башня Гаризенда упадёт

Эксперты уверены, что падающая башня Гаризенда упадёт

Автор:
02 декабря 2023 09:17
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Гаризенда   Италия   башня   падающая башня   средневековье   строители   
1184
3

А вы знали сколько всего в мире падающих башен? 55, правда, одну из них разрушили в 2017 году, но все же. Зачем вам эта информация, я понятия не имею, но вот теперь живите с этим.

Вот и еще одна падающая башня решила покинуть список и упасть. Находится эта своенравная средневековая башня Гаризенда в итальянском городе Болонья, рядом с другой еще более высокой и кривой башней Азинелли.


Башню Азинелли построили в начале 12 века, ее высота 97,2 метра, а наклон верхней части от оси составляет 2,2 метра. Через 2 столетия местные строители решили утереть нос предкам и построить ровную высокую башню, но что-то пошло не так. В итоге они за три года возвели 60-метровую башню, с креном уже в более 3 метра. Через несколько лет было принято решение уменьшить высоту опасной башни до 48 метром, верхушку благополучно разобрали, так она и просуществовала до нашего времени.


Дабы башни не рухнули на головы зевакам, их регулярно реставрируют, но в октябре 2023 года показания датчиков, которые измеряют движение древних башен, показали на увеличение наклона. Власти города приняли решение обнести башню забором и перекрыли движение на близлежащих улицах и запретили туристам подниматься на опасный объект.


Вот только не известно, когда же Гаризенда все-таки упадет, сами же эксперты уверены, что упасть должна непременно, но дату падения благоразумно не уточняют.



Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Гаризенда   Италия   башня   падающая башня   средневековье   строители   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
18k
banzai7 44 минуты назад
Да и хрен с ней.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

92766



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Китае умелец придумал ПВО для комаров
В Китае умелец придумал ПВО для комаров
Один день из жизни аниматора
Один день из жизни аниматора
Набирающие популярность в сообществах
Единый стандарт московских вокзалов. Как они выглядят после ремонта?⁠⁠
Единый стандарт московских вокзалов. Как они выглядят после ремонта?⁠⁠
С добрым утром
С добрым утром
В Китае инженер придумал «ПВО против комаров» (видео)
В Китае инженер придумал «ПВО против комаров» (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Тяжёлая жизнь

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#интересное#Прикол#факты#дети#позитив#улыбнуло#Москва#СССР
#Юмор#автомир#животные#забавно#Автовсячина#Еда#природа#авто аварии#ДТП#Россия
#в мире#машина#интересно#история#полиция#люди#аварии#подборка#кино#работа
Redkey P9 - беспроводной пылесос с мощностью всасывания 30кPa Redkey P9 - беспроводной пылесос с мощностью всасывания 30кPa Итальянский мафиози ради сокращения тюремного срока подарил властям личный остров Итальянский мафиози ради сокращения тюремного срока подарил властям личный остров У побережья острова Капри обнаружен обсидиан эпохи неолита У побережья острова Капри обнаружен обсидиан эпохи неолита Найден пропавший истребитель времён Второй мировой войны Найден пропавший истребитель времён Второй мировой войны Российский шахматист досрочно стал чемпионом мира среди игроков до 18 лет Российский шахматист досрочно стал чемпионом мира среди игроков до 18 лет Вино от российских предпринимателей вошло в десятку лучших в Италии Вино от российских предпринимателей вошло в десятку лучших в Италии

На что жалуетесь?

Вернуться